日漢搭列車猝死　坐近12小時經過650公里始被發現

日本一架列車晚上駛入終點站後，工作人員發現一名男乘客仍在座位未有離開，於是上前叫他，但對方沒有反應，仔細查看才驚覺該乘客已無呼吸，即使隨即將他送院搶救，最終仍返魂乏術。後來調查發現，該乘客搭車近12小時、跨越超過650公里，可能在列車上早已喪身，只是一直無人發現。

日本《Sora News 24》報道，該名男子在事發當日上午8時2分在東京市中心澀谷站搭乘湘南新宿線列車，行經埼玉縣，大約2小時之後抵達終點站，即栃木縣的宇都宮車站，列車接著走上野東京線往南行駛，從栃木縣經埼玉、東京一路到神奈川縣，這趟路程大約3小時，接著又依照同樣路線於同日下午4時15分返回宇都宮車站。至晚上7時許，列車停靠終點站小田原車站，準備結束一整天的路線行程，始發現該乘客在列車上死亡。