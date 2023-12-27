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國際
2023-12-27 13:03:00

日漢窮遊荷蘭　靠1樣嘢在機場勁賺10日旅費(有片)

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日漢窮遊荷蘭，靠1樣嘢在機場勁賺10日旅費。(X)

日漢窮遊荷蘭，靠1樣嘢在機場勁賺10日旅費。(X)

日本一名網民分享一次荷蘭旅遊的經驗，當時他在機場但因旅費不足而苦惱，但靈機一觸，竟然在機場內做起生意，用一條長線電拖板架設臨時充電站，供旅客們充電賺小費，詎料需求不斷，令他藉此賺到了約10天的旅費。

日本一名網民喜歡品酒，經常在社交平台上分享各種資訊，日前他在X分享一段有趣往事，2018年，他突然心血來潮進行一次「歐洲流浪之旅」，身上僅有39歐元(折合約335港元)的他搭飛機到荷蘭，為了節省旅費選擇住在機場留宿，因為身上沒甚麼錢，就決定物盡其用做起另類生意，因機場的座位大多只有2個插座，他便使用身上的長線電拖板架起臨時充電站，讓旅客登機前充電，藉此收取小費，期間更有人發現他是威士忌愛好者而交談，更大方地給他8英鎊(折合約80港元)，他指，光是經營充電站就賺到約10天的旅費，奇特的經歷令他感到相當有意思。但他未有透露10天的旅費是多少。

日漢用電拖板架起臨時充電站，讓旅客登機前充電。(X) 期間更有人發現他是威士忌愛好者而交談，更大方地給他8英鎊。(X)

網民：確實有不少人需要充電

網民看過他的經歷後紛紛嘖嘖稱奇，有人佩服他的腦筋轉得很快，大讚他聰明、「真的假的，竟然在荷蘭做起生意嗎？」、「好厲害，但確實有不少人需要充電呢」、「真是特殊的服務」、「太強了吧」、「好犀利！這真的是另類生意」。

全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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