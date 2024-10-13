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國際
2024-10-13 18:57:26

日熊本縣人氣甜品店被爆改賞味日期賣過期數月朱古力 社長急劃清界線

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日本熊本市人氣甜品店「CHEZ Tani」門市。(互聯網)

日本熊本市人氣甜品店「CHEZ Tani」門市。(互聯網)

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日本熊本縣熊本市人氣甜品店「CHEZ Tani」被前員工爆料指更改賞味期限，出售過期數月的朱古力產品，社長谷誠志對此劃清界線，強調他「從未下達這些指示」。熊本市保健所已展開調查。

賞味期限與生產日無關

《朝日新聞》報道，CHEZ Tani多名前員工爆料指，涉及的問題商品是朱古力杏仁。商品滯銷時，員工便會將賞味期限標籤撕掉，換上期限為數個月後的標籤。一名前員工透露，這些標籤上的賞味日期與生產日毫無關係，通常在商品上架前才會貼上。

CHEZ Tani這樣竄改賞味期限標籤，可能已觸犯《食品標示法》，熊本市保健所已介入調查。

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賞味期限延長多個月

報道指，為了迎合20232月情人節朱古力旺季，CHEZ Tani早於前一年的9月開始製造這款朱古力杏仁。但因滯銷，到了234月底，員工便撕下這些即將於5月底過期的朱古力的標籤，再重新貼上，將賞味期限改為7月底。涉及的約1,000件商品中，有200件被竄改標籤，部分的賞味日期更延長到20242月。員工指，他們遵從公司內部人士指示而這樣做。

日本熊本市人氣甜品店「CHEZ Tani」門市。(互聯網) 日本熊本市人氣甜品店「CHEZ Tani」官網商品。(互聯網) 「CHEZ Tani」朱古力杏仁被指涉及事件。(互聯網) 日本熊本市人氣甜品店「CHEZ Tani」官網商品。(互聯網)

社長回應

社長谷誠志回應事件時強調，他本人從沒下達相關指示，但「最終責任還是在我身上」。CHEZ Tani是熊本人氣甜品店，創業於19957月，在熊本、千葉和大分等地擁有8間門市，也有網售商品。

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