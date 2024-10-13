日熊本縣人氣甜品店被爆改賞味日期賣過期數月朱古力 社長急劃清界線

日本熊本縣熊本市人氣甜品店「CHEZ Tani」被前員工爆料指更改賞味期限，出售過期數月的朱古力產品，社長谷誠志對此劃清界線，強調他「從未下達這些指示」。熊本市保健所已展開調查。

賞味期限與生產日無關

《朝日新聞》報道，CHEZ Tani多名前員工爆料指，涉及的問題商品是朱古力杏仁。商品滯銷時，員工便會將賞味期限標籤撕掉，換上期限為數個月後的標籤。一名前員工透露，這些標籤上的賞味日期與生產日毫無關係，通常在商品上架前才會貼上。

CHEZ Tani這樣竄改賞味期限標籤，可能已觸犯《食品標示法》，熊本市保健所已介入調查。