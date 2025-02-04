日甲型流感已過高峰 乙型流感恐取而代之

日本今季入冬以來流感大爆發，去年底患者人數創有紀錄以來新高，厚生勞動省估計去年9月2日起累計患者逾952萬人，而目前病例已回落，截至1月26日的一周，全國流感患者人數降至54,594人，較前一周減3.5萬人。甲型流感H1N1佔當地這波流感93%病例，日本感染症學會流感委員會委員長石田直警告，甲型流感稍後可能由乙型流感取代，令病例反彈，籲勿掉以輕心。

在上月20至26日一周，全日本約5,000間醫療機構通報的流感患者，平均每間有11.06人，按周減7.32人，較高峰時的64.39人明顯回落。按地域計，山形縣平均通報患者人數最多，達25.31人，大阪府為6.66人，東京都則為6.6人。根據日本官方定義，每間醫療機構報通流感患者平均超過1人，即被視為進入全國流行期。