日男以一敵二打到衫都爛　只為買寶可夢卡

日本近期天氣酷熱，上周多地氣溫都在攝氏35度。然而在上周五（28日）也是新款寶可夢遊戲卡推出的日子，在多地引發「排隊潮」。其中在大阪，一處銷售點採取抽籤形式購買，有約350人排隊。據報有排隊的人透露，有些人以不斷換裝的方式，假借他人身份重複「插隊」抽籤。

上星期日本又再次有新的寶可夢遊戲卡出售，繼續引來大批日本人排隊購買。然而在大阪就發生一宗衝突，一名男子與兩人疑出現爭執後動武，男子以一敵二下被脫下上衣，引起日本網民熱議。

據報當中因此引發不滿，一名男子與兩人爭執，男子其後以一敵二，不過男子似乎略懂格鬥技，因此二人組似乎打不過他。然而男子雖然聲稱自己「受害者」，不過仍有挑釁二人，最終男子被打至脫下上衣，然後被在場人士分隔開。有拍片人士透露，以一敵二的男子疑是「打尖」者，被兩名排在後面的人指責，然後就引發之後的毆鬥。

遊戲卡炒賣引發社會問題

對於今次的打鬥，網民似乎重點落在男子如何以一敵二。因為男子似有架勢地迎擊二人，而且最初二人都無法對男子造成傷害。有人更表示：「影片中似乎可以學到了一些東西。」還有些人很在意男子的T裇，笑言衫上寫上「RELAX」但他不很輕鬆。

寶可夢遊戲卡近期在日本引起話題，因為在每次新品發售都引發排隊熱潮，而且相關的罪案也在增加。有卡片店舖的負責人透露，雖然卡片一包5張只售180日圓（約9.9港元），但是當中最罕有的卡片，可以高達4.8萬日圓（約2,641.9港元）賣出，因此購買卡片碰運氣及炒賣的人逐漸增加。而在上周，日本警方亦拘捕一名男子，涉嫌指使3人爆竊一間卡店，偷取了約650枚寶可夢卡，合共約值1,800萬日圓（約99.03萬港元）。