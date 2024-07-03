日男入屋殘殺年邁母子劫8萬日圓 編「蒙面YouTuber殺人」故事圖脫罪 終判死刑

日本大分縣宇佐市4年前發生恐怖劫殺案，現年39歲的佐藤翔一被控擅闖民居，亂刀殘殺一對年邁母子並盜取8萬8,000日圓(約4,253港元)現金，死者事後被發現後腦插著木筷。佐藤翔一在庭上自辯，指當日是3名蒙面YouTuber入屋殺人，自己只是無辜捲入案中。對此，檢察官直指他編造故事，狠批解釋完全不合理。大分縣地方法官周二(2日)駁回佐藤翔一的無罪主張，判他死刑。 兇殺案｜被告用多種兇器殺人 日本放送協會(NHK)、每日新聞等媒體報道，佐藤翔一被控於2020年2月2日晚，闖入宇佐市安心院町一處民居，用菜刀、錐子、剪刀等兇器殺害當時在家的79歲婦人山名高子及其51歲長子山名博之，劫走現金8萬8,000日圓。他被檢方依強盜殺人等罪名起訴，並求處死刑。

兇殺案｜檢察官：被告有強烈殺人意圖 在早前的審訊中，檢方以被告「具有強烈殺人意圖，應受到社會的強烈譴責」為由，對被告求處死刑。佐藤堅稱「我不是兇手」，稱犯罪是第三者所為，強調自己無罪。 大分地方法院裁判長辛島靖崇周二駁回被告的無罪主張，依照檢方的請求，判他死刑。他表示，「從相關證據看來，我們可以強而有力地推斷被告就是兇手，沒有任何合理懷疑的餘地」。 兇殺案｜死者後腦插著木筷 驗屍結果顯示，兩名死者身上各有50多處傷口，死因為失血過多。山名博之被發現時，後腦勺上還插著一根木筷。法醫專家在庭上表示，「部分傷口為死後造成」，顯示兇手在2人身亡後仍繼續攻擊，場面慘烈。

兇殺案｜光顧自助洗衣店滅證 檢方表示，在被告的汽車後備箱發現血漬，經檢驗與死者DNA一致，犯罪現場也發現很可能是被告的腳印。另外，被告疑在犯案時穿著的毛衣，事後被他拿去自助洗衣店清洗後，丟到垃圾場。

兇殺案｜編造荒謬故事圖脫罪 辯方則主張佐藤無罪，只是「被捲入了這宗事件」。辯方律師聲稱，被告在事發當天和3名自稱是YouTuber的蒙面男子相約見面，讓其中一名頭戴白色職業摔角手面具的男子搭上順風車，送他到案發現場附近後，被告獨自留在車上等待。

可是，蒙面男子回到車上後，表示遇到交通意外沒法繼續拍片，還拿了一個垃圾袋，裡面裝著沾了血的運動鞋和衣服，拜託被告幫忙處理，被告於是拿到自助洗衣店清洗。辯方強調，犯案者是這3名YouTuber。 至於被告手機出現「追捕殺人犯」的搜尋記錄，被告律師辯稱，「因為佐藤和摔角男一起出現在案發現場附近，擔心會被錯誤拘捕而感到不安，所以才上網搜尋」。 兇殺案｜法官怒斥被告毫無悔意 檢方駁斥指，被告聲稱的3人根本不存在，全是他編造的故事。被告不記得3人的名字，或是他們經營的頻道名稱，也完全沒有交換聯絡方式，這些說法完全不合理。