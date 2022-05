日男實現變成動物夢想 花12萬港元炮製逼真牧羊犬裝盡情做狗(有片)

世上有千奇百趣的夢想……日本一名男子豪花200萬日圓(約12.3萬港元),製成一套像真度十足的牧羊犬服裝,穿上後與真的牧羊犬無異,藉此實現他變成狗狗的夢想。

日媒報道,帳號名稱為Toco_eevee的男子,今年4月在Twitter分享影片,可見他穿上牧羊犬裝在地上打滾,並用「狗爪」向鏡頭打招呼。他也開設名為「動物になりたい(I want to be an animal)」的YouTube頻道,記錄他「做牧羊犬」的生活片段。他在頻道敘述寫道:「我想成為一隻動物,所以我成了牧羊犬!」

Toco_eevee接受日媒訪問時表示:「我最喜歡的是四腳動物,特別是可愛的,所以決定製作牧羊犬服裝,是我最喜歡的狗狗品種。」

打造這件栩栩如生「狗衣」的公司Zeppet,在其官網公布服裝製作細節。該公司創作主要用於電影和電視劇的模型及特技造型,在日本很有名。