日男實現變成動物夢想 花12萬港元炮製逼真牧羊犬裝盡情做狗(有片)

着ぐるみをオーダーしてました！ おかげさまで動物になってみたいという夢を叶えることができました！ https://t.co/jUFxSWW6cl pic.twitter.com/zJIX8VcWfm— トコ (@toco_eevee) April 11, 2022
世上有千奇百趣的夢想……日本一名男子豪花200萬日圓(約12.3萬港元)，製成一套像真度十足的牧羊犬服裝，穿上後與真的牧羊犬無異，藉此實現他變成狗狗的夢想。
日媒報道，帳號名稱為Toco_eevee的男子，今年4月在Twitter分享影片，可見他穿上牧羊犬裝在地上打滾，並用「狗爪」向鏡頭打招呼。他也開設名為「動物になりたい(I want to be an animal)」的YouTube頻道，記錄他「做牧羊犬」的生活片段。他在頻道敘述寫道：「我想成為一隻動物，所以我成了牧羊犬！」
Toco_eevee接受日媒訪問時表示：「我最喜歡的是四腳動物，特別是可愛的，所以決定製作牧羊犬服裝，是我最喜歡的狗狗品種。」
打造這件栩栩如生「狗衣」的公司Zeppet，在其官網公布服裝製作細節。該公司創作主要用於電影和電視劇的模型及特技造型，在日本很有名。