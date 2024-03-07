日男惡作劇推人落山 京都天橋立加設巨型警告橫額煞風景 網民暴怒：都是蠢材的錯

日本京都宮津市的「天橋立」是知名旅遊景點，被譽為「日本三景」之一，很多遊客慕名而至，唯上月一名男子在觀景台以「從跨下觀看」的姿勢看風景時，被同事惡作劇地推落山坡受傷。事後，當局在觀景台設置巨型黃色警告橫額，對此不少遊客感嘆大煞風景，怒言「都是那些蠢材的錯」。
天橋立是「日本三景」之一，據說在山上以「胯下觀景」(股のぞき)的姿勢，便可以看到天與地顛倒過來，而海上的沙洲就像是一條往天空延伸出去的長橋，形成獨特的自然景致。上月15日，一名50多歲男子與幾名同事一起到天橋立傘松公園遊覽，男子在觀景台彎腰、低頭從跨間觀看天橋立美景時，未料同事疑惡作劇地推他一下，導致他失平衡跌下前面的15米高山坡，胸部等部位受傷，所幸沒生命危險。
多管齊下提醒遊客
事後前往觀景台的纜車上不斷廣播，呼籲遊客「彎腰觀景時請握著扶手」、「請不要惡作劇」。管理單位還在觀景台旁邊設置較小的警告標語，過兩天換成更大的看板，以日文、中文和英文三種語言提醒遊客注意危險，其中中文寫著：「請注意！有跌落的危險」、「做跨下觀景動作時，請抓緊扶手」、「請不要在跨下觀景台上惡作劇」、「危險！請勿入內」。至本月1日，當局又在站立拍照位置前方的地上加放一幅巨型黃色警告橫額，以日文、中文和英文寫著「前方危險」、「禁區」等警告字句。
遊客大呻：去到邊都見到那幅橫額
對於這幅礙眼的巨型橫額，有遊客抱怨，「不管怎樣都會看到這塊塑膠布，真的很掃興」。日本網民也議論紛紛，有人直斥「因為那些蠢材大人的錯，風景都被破壞了」。有人認為，「上次的案例很特殊，我覺得應該不會再發生了，但如果管理單位甚麼都不做，定會被究責，他們真的很辛苦」。有人嘲諷，「奇怪的是，每次有人做出失控的事，整個社會就必須花心力去照顧那些人」。
據報管理單位正考慮可能在觀景台旁邊加裝透明圍牆等，避免再有遊客跌落山坡。