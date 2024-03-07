日男惡作劇推人落山 京都天橋立加設巨型警告橫額煞風景 網民暴怒：都是蠢材的錯

日本京都宮津市的「天橋立」是知名旅遊景點，被譽為「日本三景」之一，很多遊客慕名而至，唯上月一名男子在觀景台以「從跨下觀看」的姿勢看風景時，被同事惡作劇地推落山坡受傷。事後，當局在觀景台設置巨型黃色警告橫額，對此不少遊客感嘆大煞風景，怒言「都是那些蠢材的錯」。

天橋立是「日本三景」之一，據說在山上以「胯下觀景」(股のぞき)的姿勢，便可以看到天與地顛倒過來，而海上的沙洲就像是一條往天空延伸出去的長橋，形成獨特的自然景致。上月15日，一名50多歲男子與幾名同事一起到天橋立傘松公園遊覽，男子在觀景台彎腰、低頭從跨間觀看天橋立美景時，未料同事疑惡作劇地推他一下，導致他失平衡跌下前面的15米高山坡，胸部等部位受傷，所幸沒生命危險。