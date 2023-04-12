日男撩完牙把牙籤放回筒中 燒肉店報警拉人(有片)

日本近日興起拍片惡搞風潮，但早於去年已有類似的「迷惑行為」，媒體報道，兩名男子在櫪木縣一間燒肉店用餐時，「撩」牙後，竟把用過的牙籤放回牙籤筒裡，並拍片放上社交網。店方發現後報警，警方經調查，近日將兩人拘捕。

《讀賣新聞》報道，事發於去年，兩名年約30歲的男子一起光顧櫪木縣一間燒肉店，其中一人竟把用過的牙籤放回牙籤筒內，另一人拍攝過程，之後放上社交網的限時動態。

影片再流出 店方正式報警

有網民看過影片後向店方舉報，店方向警方備案，並將店內所有牙籤筒換成獨立包裝牙籤，直至今年2月有青年拍片惡搞壽司郎等連鎖食店後，該影片再度流出，並引發熱議。燒肉店決定正式報警，經調查後，警方於本月11日拘捕兩名涉案男子，兩人坦承有過片中行為。