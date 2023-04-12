日男撩完牙把牙籤放回筒中 燒肉店報警拉人(有片)

日本近日興起拍片惡搞風潮，但早於去年已有類似的「迷惑行為」，媒體報道，兩名男子在櫪木縣一間燒肉店用餐時，「撩」牙後，竟把用過的牙籤放回牙籤筒裡，並拍片放上社交網。店方發現後報警，警方經調查，近日將兩人拘捕。
《讀賣新聞》報道，事發於去年，兩名年約30歲的男子一起光顧櫪木縣一間燒肉店，其中一人竟把用過的牙籤放回牙籤筒內，另一人拍攝過程，之後放上社交網的限時動態。
影片再流出 店方正式報警
有網民看過影片後向店方舉報，店方向警方備案，並將店內所有牙籤筒換成獨立包裝牙籤，直至今年2月有青年拍片惡搞壽司郎等連鎖食店後，該影片再度流出，並引發熱議。燒肉店決定正式報警，經調查後，警方於本月11日拘捕兩名涉案男子，兩人坦承有過片中行為。
https://t.co/dagC1g5eCI#つまようじマン #TAKAHIRO#室井大樹— worldwalker (@worldwalker_now) February 3, 2023
栃木県那須塩原市の焼肉レストラン
はんがん 西那須野店
での迷惑行為の動画が拡散、店が警察に相談している。
男性客がつまようじを口に入れた後、戻す行為を繰り返しており店側では被害届を出すことも検討している。 pic.twitter.com/HgESVW5CSY