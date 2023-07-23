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國際
2023-07-23 15:04:25

日男攜3把刀往關西機場列車車廂內刺傷3人 月台上被警員制服 持刀對峙片瘋傳(有片)

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救護員即場治療受傷的乘務員。(互聯網)

救護員即場治療受傷的乘務員。(互聯網)

日本一名37歲男子周日(23)上午涉嫌攜帶3把刀在開往關西機場的列車車廂內刺傷3人，所幸傷者均受輕傷，並無生命危險。涉案男子被警方當場逮捕，往來關西機場區間列車一度停駛，於約一小時後恢復。社交網其後瘋傳男子在月台上持刀與警員對峙的片段。

日本放送協會(NHK)、全日本新聞網(ANN)及每日放送(MBS)等媒體報道，大阪府泉佐野市臨空城站內職員於當地時間上午1030分左右，通報消防單位「有人被刀刺傷」。

警方接報到場，在臨空城站月台上制服疑犯，依殺人未遂罪嫌將他當場逮捕，並從他身上搜出3把刀。社交網其後瘋傳現場片段，可見疑犯在月台上持刀與警員對峙，男子其後坐下，被警員制服。

網上流傳男子在月台上持刀與警員對峙的片段。(互聯網)

網上流傳男子在月台上持刀與警員對峙的片段。(互聯網)

關西機場列車斬人案｜男乘務員遭刺傷

警方表示，疑犯是37歲男子清水和也，正調查其犯案動機及事發情況。

警方表示，清水和也涉嫌在從京橋市往大阪關西機場的JR列車內持刀刺傷3人，傷者分別是20多歲男乘務員、70多歲及20多歲男乘客，他們臉部及手頸部等處受傷，送院治療後並無生命危險。

關西機場列車斬人案｜目擊者：乘客受驚 擠進其他車卡

警方表示，案發的西日本鐵路4節車卡列車，由京橋市開往關西機場。目擊者指，列車準備前往臨空城站途中，見到20多名乘客由第二節車卡湧入第一卡，有乘客說有人持刀傷人。

據悉，臨空城站距離關西機場一個站，鄰近大型商場，是旅客離開大阪前的購物熱點。受事件影響，往來日根野站至關西機場站列車一度停駛，約一小時後，於上午1145分恢復服務。

民眾拍得疑犯在月台上持刀的片段。(互聯網) 網上流傳男子在月台上持刀與警員對峙的片段。(互聯網) 網上流傳男子在月台上持刀與警員對峙的片段。(互聯網) 事發車站情況。(互聯網)
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