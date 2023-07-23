日男攜3把刀往關西機場列車車廂內刺傷3人 月台上被警員制服 持刀對峙片瘋傳(有片)

日本一名37歲男子周日(23日)上午涉嫌攜帶3把刀在開往關西機場的列車車廂內刺傷3人，所幸傷者均受輕傷，並無生命危險。涉案男子被警方當場逮捕，往來關西機場區間列車一度停駛，於約一小時後恢復。社交網其後瘋傳男子在月台上持刀與警員對峙的片段。

日本放送協會(NHK)、全日本新聞網(ANN)及每日放送(MBS)等媒體報道，大阪府泉佐野市臨空城站內職員於當地時間上午10時30分左右，通報消防單位「有人被刀刺傷」。

警方接報到場，在臨空城站月台上制服疑犯，依殺人未遂罪嫌將他當場逮捕，並從他身上搜出3把刀。社交網其後瘋傳現場片段，可見疑犯在月台上持刀與警員對峙，男子其後坐下，被警員制服。