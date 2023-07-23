日男攜3把刀往關西機場列車車廂內刺傷3人 月台上被警員制服 持刀對峙片瘋傳(有片)

日本一名37歲男子周日(23日)上午涉嫌攜帶3把刀在開往關西機場的列車車廂內刺傷3人，所幸傷者均受輕傷，並無生命危險。涉案男子被警方當場逮捕，往來關西機場區間列車一度停駛，於約一小時後恢復。社交網其後瘋傳男子在月台上持刀與警員對峙的片段。
日本放送協會(NHK)、全日本新聞網(ANN)及每日放送(MBS)等媒體報道，大阪府泉佐野市臨空城站內職員於當地時間上午10時30分左右，通報消防單位「有人被刀刺傷」。
警方接報到場，在臨空城站月台上制服疑犯，依殺人未遂罪嫌將他當場逮捕，並從他身上搜出3把刀。社交網其後瘋傳現場片段，可見疑犯在月台上持刀與警員對峙，男子其後坐下，被警員制服。
關西機場列車斬人案｜男乘務員遭刺傷
警方表示，疑犯是37歲男子清水和也，正調查其犯案動機及事發情況。
警方表示，清水和也涉嫌在從京橋市開往大阪關西機場的JR列車內持刀刺傷3人，傷者分別是20多歲男乘務員、70多歲及20多歲男乘客，他們臉部及手頸部等處受傷，送院治療後並無生命危險。
關西機場列車斬人案｜目擊者：乘客受驚 擠進其他車卡
警方表示，案發的西日本鐵路4節車卡列車，由京橋市開往關西機場。目擊者指，列車準備前往臨空城站途中，見到20多名乘客由第二節車卡湧入第一卡，有乘客說有人持刀傷人。
據悉，臨空城站距離關西機場一個站，鄰近大型商場，是旅客離開大阪前的購物熱點。受事件影響，往來日根野站至關西機場站列車一度停駛，約一小時後，於上午11時45分恢復服務。
【大阪府 刃物男が駅で複数名を刺す】— 事件速報 (@tokyoaccident) July 23, 2023
ーー車掌も刺される 付近には血痕ーー
関西空港線・南海空港線のりんくうタウン駅において、刃物を所持した男が車掌を含む複数人を切りつけています。警察官がさすまたで男の制圧を行っています。#JR西日本 #遅延 #泉佐野市 pic.twitter.com/o6w6uQ6jfB
大阪 関西空港行き JR線車内 刃物で刺されたか 3人けが 男逮捕https://t.co/a3PlY2wt6S#nhk_video pic.twitter.com/AFpwEukmkD— NHKニュース (@nhk_news) July 23, 2023