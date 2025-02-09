日男清理倒閉玩具店意外發財 賣懷舊玩具勁賺23萬港元

日本一名清潔公司老闆收100萬日圓(約5.15萬港元)酬勞清理大阪市一間倒閉的零食玩具雜貨店，店內留下一些玩具，遂放上網賣，豈料為他帶來450萬日圓(約23萬港元)意外之財。當中一些來自昭和年代(1926年12月25日至1989年1月7日)的玩具相當受追捧。

底價41港元炒至逾5,000港元

日媒Encount報道，永留統道的公司提供房屋和店舖清理服務，經屋主或業主同意後，會將有用家具或物品放網上拍賣，至今已賣過逾6,000件物品。他絕對想不到去年夏天受聘清理一間放滿盒子、堆滿垃坄和一些看來不值錢玩具的倒閉玩具店，竟然是「寶藏」。他將玩具底價設在800日圓(約41港元)，數天後競投價節節上升，漲至2萬日圓(約1,029港元）、3萬日圓(約1,543港元)，甚至炒到超過10萬日圓(5,145港元)。