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國際
2025-02-09 19:09:50

日男清理倒閉玩具店意外發財 賣懷舊玩具勁賺23萬港元

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日本一間清潔公司清理一間賣昭和時代玩具的店舖，意外發財。(互聯網)

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日本一名清潔公司老闆收100萬日圓(約5.15萬港元)酬勞清理大阪市一間倒閉的零食玩具雜貨店，店內留下一些玩具，遂放上網賣，豈料為他帶來450萬日圓(約23萬港元)意外之財。當中一些來自昭和年代(1926年12月25日至1989年1月7日)的玩具相當受追捧。

底價41港元炒至逾5,000港元

日媒Encount報道，永留統道的公司提供房屋和店舖清理服務，經屋主或業主同意後，會將有用家具或物品放網上拍賣，至今已賣過逾6,000件物品。他絕對想不到去年夏天受聘清理一間放滿盒子、堆滿垃坄和一些看來不值錢玩具的倒閉玩具店，竟然是「寶藏」。他將玩具底價設在800日圓(約41港元)，數天後競投價節節上升，漲至2萬日圓(約1,029港元）、3萬日圓(約1,543港元)，甚至炒到超過10萬日圓(5,145港元)。

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昭和時代受追捧 兩架玩具車仔賣3000港元！

永留稱，過去也轉賣過許多店家留下的商品，但從來沒有遇過此情況。有些玩具的外盒已經破破爛爛，他沒有想過那麼值錢；第一個月賺進200萬日圓(10.29萬港元)，第二個月變成250萬日圓(約12.86萬港元)。他當初清理玩具店的報酬為100萬日圓(約5.15萬港元)，但卻帶來450萬日圓(約23萬港元)額外收入，他所有員工都感到驚訝。永留透露，那些玩具沒月開封過，大部分是昭和時代製造，包括莉卡娃娃的鞋子、機械人和迷你玩具車等，有人竟願意付6萬日圓(約3,087港元)買兩架迷你玩具車。

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