日男爆兩年花千萬日圓遭偶像騙婚　經理人公司遭連累道歉

日本一個還未正式出道的地下女子偶像團體，卻在展開活動前爆出成員被懷疑騙婚的事件。而該成員更向經理人公司指遭人跟蹤掩飾事件，該成員之後稱精神受影響退出，不過之後經理人公司與被騙男子當面對質後，承認誤信該成員而向公眾道歉。
計劃在7月5日出道的一個日本地下女子團體「戀愛機率無限低但不至於零」的經理人公司，今日（28日）在官方網站為有關於出道前的成員雙葉向日葵的事件致歉。原因是早前一個與雙葉拍拖的男子，透過一個網紅踢爆遭雙葉騙婚，男子更稱自己為雙葉花費了近千萬日圓，並在求婚後，才發現雙葉其實另有未婚夫。不過經理人公司最初指責爆料只是雙葉的跟蹤者所為，但及後卻發現同被雙葉所騙而道歉。
求婚後自稱未婚夫突現身
根據日本媒體報道這宗離奇騙婚事件，指在上星期日（18日），一名自稱雙葉的前男友向一位以爆料營運的網絡直播主控訴，指自己與雙葉交往大約兩年，每月為雙葉支付15萬至30萬日圓（約8,162.2至1.63萬港元）的生活費，以及為雙葉購買名牌服裝。在交往兩周年紀念時，男子向雙葉求婚並獲得答應。豈料之後分別有自稱是雙葉的家人以及未婚夫的出現，他才發現自己被騙婚，而向直播主爆料。
然而在上星期二（21日），雙葉的經理人公司，也即是團體的經理人公司發聲明指，雙葉向公司透露，自己被跟蹤滋擾超過一年，並表示會將有關事件交由律師處理，又表示雙葉受有關影片而感到驚訝，又指有關內容與公司所認知的事實相違背，呼籲外間不要相信有關內容，並表示會採取法律行動。
經理人公司社長上直播得知內情
不過到上周末（24日）雙葉宣布脫離組合，原因是「考慮到精神及健康狀況，將很難繼續今後的活動，因此退出組合」，而同時又表示經理人公司會在星期日（25日）親自上直播主的節目內回應事件。在周日，經理人公司的社長與被騙男子交換了資訊，而社長承認知道二人的交往，但雙葉表示在1月的時候已中斷這個關係，但被騙的男子卻拿出相片，證明二人在4月還在交往。而雙葉雖然向公司指收到男子的金錢援助不足500萬日圓，但男子卻拿出了證據，證明除了交通和飲食費用，為雙葉付出了達795萬日圓（約43.25萬港元）。
在男子拿出多項證據之下，經理人公司的社長不得不立即向男子道歉。而男子更表示會將事件交到法庭裁決。在一連串事件之後，經理人公司也在社交媒體發聲明，向男子致歉，表示公司在沒有確認證據下指控男子是跟蹤狂的事，以及在未得確實證據而發聲明而道歉。同時公司又表示，在直播中見到不少沒有從雙葉獲得的資訊，而對公司錯誤地相信雙葉，造成有關的誤會表示會作出反省。公司表示會修訂公司的方針以避免同樣的事情發生，以及再向男子及公眾道歉。
網民又發現，其實雙葉過去也加入過不止一個地下偶像團體，之前也曾以山本莉加的名義在另一個團體表演，但及後因為吸煙以及與其他成員不和，最後離團。