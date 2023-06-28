日男爆兩年花千萬日圓遭偶像騙婚　經理人公司遭連累道歉

日本一個還未正式出道的地下女子偶像團體，卻在展開活動前爆出成員被懷疑騙婚的事件。而該成員更向經理人公司指遭人跟蹤掩飾事件，該成員之後稱精神受影響退出，不過之後經理人公司與被騙男子當面對質後，承認誤信該成員而向公眾道歉。 計劃在7月5日出道的一個日本地下女子團體「戀愛機率無限低但不至於零」的經理人公司，今日（28日）在官方網站為有關於出道前的成員雙葉向日葵的事件致歉。原因是早前一個與雙葉拍拖的男子，透過一個網紅踢爆遭雙葉騙婚，男子更稱自己為雙葉花費了近千萬日圓，並在求婚後，才發現雙葉其實另有未婚夫。不過經理人公司最初指責爆料只是雙葉的跟蹤者所為，但及後卻發現同被雙葉所騙而道歉。

求婚後自稱未婚夫突現身 根據日本媒體報道這宗離奇騙婚事件，指在上星期日（18日），一名自稱雙葉的前男友向一位以爆料營運的網絡直播主控訴，指自己與雙葉交往大約兩年，每月為雙葉支付15萬至30萬日圓（約8,162.2至1.63萬港元）的生活費，以及為雙葉購買名牌服裝。在交往兩周年紀念時，男子向雙葉求婚並獲得答應。豈料之後分別有自稱是雙葉的家人以及未婚夫的出現，他才發現自己被騙婚，而向直播主爆料。 然而在上星期二（21日），雙葉的經理人公司，也即是團體的經理人公司發聲明指，雙葉向公司透露，自己被跟蹤滋擾超過一年，並表示會將有關事件交由律師處理，又表示雙葉受有關影片而感到驚訝，又指有關內容與公司所認知的事實相違背，呼籲外間不要相信有關內容，並表示會採取法律行動。