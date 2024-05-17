日男用黏土自製岩石相機　放溫泉偷拍被捕(有片)

福島縣一名31歲男子，偷偷用黏土製作成一個外表如岩石的相機，駕駛2小時到150公里外，山形縣一個溫泉設施裡安裝，企圖偷拍女性浸溫泉，慶幸相機被設置不久就被眼利的客人發現，該男子被指涉嫌違反《性姿態攝影處罰法》，遭山形縣警方拘捕。

綜合報道，31歲男子石塚悠太郎6日從福島縣南相馬市，前往150公里外山形縣一個溫泉設施。他在清晨6時，偷進女性溫泉區，將一個約闊約10厘米闊、用黏土模仿岩石而製的小型相機放置在該處，企圖進行偷拍。不過，相機反而吸引了一名女子的注意力，經過查看，赫然發現直徑約1厘米的鏡頭，立刻通知職員代為報警。報道指，為了能長時間偷拍，相機被發現時還連接著一個外置電源，外置電源還被細心用黑色膠帶包裹，並以啡色膠帶包裹連接電線。石塚同日中午再次偷入女性泡湯區時，發現相機不翼而飛，他猜到相機已被警方扣押，10日主動前往警局自首。