日男疑謀害養母呃保險金　警署羈留室內自殺昏迷

日本一名男子，被指涉嫌殺害其養母以騙取保險金，近日被警方再度拘捕後，今早(1日)在警署的羈留室內被發現意圖自殺，並昏迷送院。

日本警方在去年7月，於高槻市的一個住宅內，發現一名赤裸的女子在家中的浴缸內溺斃。及後證實死者為54歲的富婆高井直子。由於高井直子本身沒有長期病患，也沒有接觸過酒精及服藥，而高井直子的雙手有被綑綁的痕跡，故此警方懷疑是被謀殺。高井直子本身家境富裕，在大銀行內工作。

疑扮女人外出殺人

高井直子在2020年認識任職保險公司的職員松田凜，松田在2021年的情人節，向政府申請改名高井凜，並在取得妻子的同意後，與高井直子結成養子及養母的關係。同時凜為高井直子在兩家保險公司買下大額保險，令凜可獲得約1.5億日圓（約843.95萬港元）的賠償。而事後凜在社交網絡上炫富，令警方因此對凜起疑。傳媒就報道指，在高中及大學時活躍於欖球隊的凜在事發當日曾經戴上假髮偽裝成女性外出，並一度在高井直子所住大廈外徘徊。

警方之後拘捕高井凜，並懷疑他是殺人以騙取保險金。大阪警方在上月25日再將高井凜拘捕，並將其扣押在羈留室。至今早7時，警員發現高井凜在房內昏迷。警方表示，在事發前20分鐘才確認在房內睡着。警方表示，由於高井凜在調查時曾表示在思考如何逃走，故此加強了在警署內的巡邏。而大阪警方表示仍在調查事件的原因而不作回應。