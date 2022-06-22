日男稱「討厭自己人生」　出獄2個月脅持網吧職員再被捕

日本一名男子，出獄後因為嫌棄人生而在網吧脅持人質。(網上圖片)

日本周二(21日)晚發生一宗人質脅持事件，一名42歲出獄僅約兩個月的男子，報稱嫌棄自己的人生，而進入琦玉縣的一間網吧，脅持一名女職員約5個小時後被捕。

42歲的男子長久保浩二，在周二晚約10時，進入琦玉縣川越市的一間網吧中，將一名20多歲的兼職女員工，脅持在其中一個房間，與警方對峙約5個小時後，周三凌晨被衝入的警員制伏。調查人員初步透露，男子向他們表示因為「討厭自己的人生」而犯案。

十年前曾持械脅持五人

琦玉縣警方透露，男子在2012年的11月，在愛知縣曾持刀襲擊及脅持5名女子，在2013年4月被判囚9年，至今年4月1日服刑期滿獲釋。警方指，長久保在昨午進入網吧，至晚上10時左右，藉女店員進入鄰近的房間打掃時，反鎖及脅持該名女職員。當時店內還有一名男店員及約20名客人，在事發後立即逃離。

由於房間沒有窗戶，警方無法得知房內狀況，警員只能透過無線電與在房內職員通訊。直到凌晨3時左右，長久保一度打開房門，被警員突入後制伏，女職員未有受傷。長久保被捕後，一度表現亢奮向在場的傳媒舉起「勝利」手勢。有日本網民懷疑，長久保在犯案前曾服食藥物。

琦玉縣去年6月亦發生網吧脅持人質事件，當時一名男子在琦玉市的網吧脅持女職員約32個小時。