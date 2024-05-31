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國際
2024-05-31 14:54:00

日男57年前因聽障遭強制絕育　家屬申索賠償判決出爐

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日男57年前因聽障遭強制絕育，家屬申索賠償判決出爐。(網上圖片)

日男57年前因聽障遭強制絕育，家屬申索賠償判決出爐。(網上圖片)

日本福岡縣一名80多歲女性，因為丈夫被依《優生保護法》強制絕育遭受精神痛苦，兩人向國家提出約4,400萬日圓(219萬港元)的損害賠償訴訟，丈夫於2021年因病離世，福岡地方法院今天判決國賠約1,640萬日圓(81萬港元)

日本《讀賣新聞》報道，根據訴訟狀等，這名婦人的丈夫患有聽覺障礙，在結婚前的1967年被強制施以絕育手術，《優生保護法》至2019年才裁定違憲，夫妻兩人同年提出訴訟，惟丈夫已在2021年因病辭世。福岡放送(FBS)報道，訴訟的爭議點在於是否適用「除斥期間」，就是只要「不法行為」經過20年就喪失請求賠償的權利。

福岡地院法官上田洋幸今天在判決中指出，這對夫婦是在20183月才首度意識到被強制絕育是不法行為，到提訴共花了19個月時間，是因為兩人對被強制手術深感羞恥與自責，並對向國家追究責任感到不安與惶恐，加上丈夫身體狀況惡化住院，所以不能說是夫婦的責任。不僅如此，上田也認為「適用除斥期間明顯違反公平與正義的理念」，所以命令國家須賠償約1,640萬日圓。

《優生保護法》至2019年才裁定違憲，多名受害者爭取賠償。(網上圖片)

《優生保護法》至2019年才裁定違憲，多名受害者爭取賠償。(網上圖片)

當局將詳讀判決結果後作回應

RKB每日放送報道，日本政府兒童家庭廳就今次訴訟的判決結果表示：「有關未來的因應作為，將在詳讀判決內容並跟相關部會協商後，再做適當因應」。

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日本二戰後頒布《優生保護法》，通過對身心障礙人士實施絕育手術，防止誕下基因不良後代，法例至2019年才裁定違憲，日本國會2023年發表的報告顯示，1948年至1996年間，接近1.65萬宗絕育手術在未經同意下執行，另外有逾8,000人在壓力下接受絕育手術。多名受害者向法院提出索償訴訟。

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