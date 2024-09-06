日癡漢自製「岩石相機」溫泉偷拍 逾千女性受害檢方倡囚兩年

日本福島縣31歲男子石塚悠太郎今年5月遭發現涉嫌在山形市一處溫泉設施偷拍女子浸浴，他更被揭安裝隱藏式攝影機在「假岩石」中，疑犯本月2日受審，檢方指出男子承認以往曾偷拍過逾1,000名女性，供稱「我這麼做是為了滿足對女性的興趣和好奇心」，認為其行為「有計劃、慣常、惡意」，可能會再次犯罪，要求法官判處他兩年監禁，法庭訂於本月17日宣判。

曾有製作兒童色情物品案底的石塚悠太郎被指於5月偽裝成登山者，到山形市有露天溫泉的山區中，將一個用黏土模仿岩石而製的小型相機放置在該處，以長焦鏡頭拍攝44名女性泡澡和更衣，報道指，為了能長時間偷拍，相機被發現時還連接著一個外置電源；不過，相機吸引了一名女子的注意力，她赫然發現直徑約1厘米的鏡頭，立刻通知職員代為報警。及後男子返回現場才發現相機消失，前赴警局自首，但期間把偷拍的電腦檔案隱匿，所幸最終仍被檢警查出沒收。