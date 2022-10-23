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國際
2022-10-23 17:55:49

日皇德仁御用座駕揭秘 掛咩車牌？中途死火點算？點樣回應民眾夾道歡迎？

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日媒揭開日皇座駕的「秘密」。(資料圖片)

日媒揭開日皇座駕的「秘密」。(資料圖片)

隨著日皇德仁3年前即位後首次訪問沖繩，其座駕亦被傳媒揭密，包括用作公務時不掛車牌，而是掛圓形內有編號的王室專用車牌。為了讓日皇回應民眾夾道歡迎，車隊行經人潮處會特地減速。

日皇德仁與皇后雅子周六(22)乘搭專機從東京飛抵沖繩，這是德仁2019年即位後，跟雅子首度訪問當地。《每日新聞》報道，日皇伉儷的座駕被稱為「御料車」，「御料」字面上的意思是王室財產，也有高貴的人所擁有或使用的物品的意思。

掌管日本王室等事務的宮內廳網頁介紹，「御料車是日皇及皇后兩陛下所乘的車輛」。王室目前擁有特殊款式的日本國產豐田汽車頂級車款Century等車型的御料車。

供日皇公務使用的御料車，前後不會懸掛一般的車牌，而是在前方水箱罩下方懸掛一個直徑約10厘米的圓形王室專用車牌，圓形上半部寫有漢字「皇」，下半部寫有數字編號，且引擎蓋上方也會懸掛菊花紋的「天皇旗」。至於日皇私下外出時，則會使用懸掛品川區車牌的車輛。

宮內廳表示，日皇前往地方訪問時，御料車也會被運到當地使用。而供宮內廳長官等人乘搭的隨扈車輛，以及發生車禍等情況供日皇與皇后換乘的後備車輛，一樣都會運送到出訪當地。這是一直以來的慣例。

日皇伉儷抵達沖繩後乘坐御料車，民眾在路旁搖旗歡迎。(互聯網)

日皇伉儷抵達沖繩後乘坐御料車，民眾在路旁搖旗歡迎。(互聯網)

御料車由渡輪運往沖繩

如果日皇訪問地點位於本州，多數情況會由司機直接開到目的地，但像這次訪問沖繩，則是利用渡輪運送。

司機將日皇座駕開往目的地時，為了不讓懸掛皇室專用車牌的座駕太過顯眼，行駛時前後都會有其他車輛「掩護」。

過去沒有流動電話的時候，為防在運送車輛途中發生車禍或故障等，會有負責聯絡工作的人員同行，有一段時間更有維修人員同行。現今日皇座駕在皇居內的維修廠裡，會由專門的維修人員負責保養及維修。

前往地方訪問時，日皇車隊除了包括開路的白色警察電單車、御料車、隨扈車及後備車，還有警察廳長官和皇宮警察本部長等人乘搭、負責指揮車隊保安的專車，因此車隊有一定的長度。

日皇在地方訪問的保安由皇宮警察及地方警察負責，雖然安全是首要之務，但原則上不能妨礙王室成員親近國民，因此在行經人潮聚集處時，車隊會特地減速，讓日皇與皇后可以回應民眾夾道歡迎。

御料車減慢車速，日皇伉儷在車內向民眾揮手。(互聯網) 御料車有王室車牌。(互聯網) 警員騎電單車護送日皇車隊。(互聯網) 日皇伉儷欣賞沖繩文藝表演。(互聯網) 沖繩傳統民間舞蹈表演。(互聯網) 沖繩傳統民間表演。(互聯網)
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