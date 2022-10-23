日皇德仁御用座駕揭秘 掛咩車牌？中途死火點算？點樣回應民眾夾道歡迎？

隨著日皇德仁3年前即位後首次訪問沖繩，其座駕亦被傳媒揭密，包括用作公務時不掛車牌，而是掛圓形內有編號的王室專用車牌。為了讓日皇回應民眾夾道歡迎，車隊行經人潮處會特地減速。

日皇德仁與皇后雅子周六(22日)乘搭專機從東京飛抵沖繩，這是德仁2019年即位後，跟雅子首度訪問當地。《每日新聞》報道，日皇伉儷的座駕被稱為「御料車」，「御料」字面上的意思是王室財產，也有高貴的人所擁有或使用的物品的意思。

掌管日本王室等事務的宮內廳網頁介紹，「御料車是日皇及皇后兩陛下所乘的車輛」。王室目前擁有特殊款式的日本國產豐田汽車頂級車款Century等車型的御料車。

供日皇公務使用的御料車，前後不會懸掛一般的車牌，而是在前方水箱罩下方懸掛一個直徑約10厘米的圓形王室專用車牌，圓形上半部寫有漢字「皇」，下半部寫有數字編號，且引擎蓋上方也會懸掛菊花紋的「天皇旗」。至於日皇私下外出時，則會使用懸掛品川區車牌的車輛。

宮內廳表示，日皇前往地方訪問時，御料車也會被運到當地使用。而供宮內廳長官等人乘搭的隨扈車輛，以及發生車禍等情況供日皇與皇后換乘的後備車輛，一樣都會運送到出訪當地。這是一直以來的慣例。