日籍混血女子偕母至菲律賓探親後失蹤　警方在阿姨家後院尋獲2人遺體

26歲的日本公民Ｍoteki Mai和54歲的菲律賓籍母親在上月21日一同回到菲律賓探親後失蹤，其家人在本月9日報警提出搜尋請求。

綜合日媒報導，14日下午，當警方走訪兩人最後一次出現的地點，也就是位於奎松省塔亞巴斯市母親姐姐的住處時，由於後院的土壤鬆軟，他們產生了懷疑，於是將其挖開，赫然發現了2人的屍體。此外，在現場附近的一座橋下還發現了疑似母女2人的行李箱，以及沾有大量血跡的毯子和枕頭，警方相信與這起事件有關。

26歲的日本公民Ｍoteki Mai和54歲的菲律賓籍母親在上月21日一同回到菲律賓探親後失蹤，其家人在本月9日報警提出搜尋請求。

上月21日，日本一名日菲混血的女子與菲律賓籍母親回國探親，沒想到卻就此失蹤。14日菲國當地警方在菲律賓北部奎松省的阿姨住處發現2人的遺體，目前全案正在調查中。

警方正在對兩具屍體進行屍檢以確定死因，並對母親姐姐和住在該住所的其他人進行偵訊以調查這起事件。

有當地媒體報導，當地警察局長已約見了兩名男性親屬作為證人，並表示整起事件的動機「涉及金錢」，一名高級警官透露，母親的姐姐和她的丈夫是調查的目標，但尚未確定2人是否涉案。

據悉Ｍoteki Mai是日菲混血，職業是日本全日空職員，平時與母親住在日本。有報導指她們身上的500萬披索（約合285萬新台幣）也不翼而飛，而那筆錢原本是2人想要在當地購置土地和房子的費用。