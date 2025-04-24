日網瘋傳4.26東京將有「毀滅性大地震」　網民：太精準反而不科學

近期全球多國發生強震，各類的地震預言也引發關注。日前有日本漫畫家預言今年7月恐將發生大地震。但有沖繩預言家直言，不用等到7月，在本周六（26日）下午就會發生「毀滅性大地震」，而且時間地點都很詳細，讓許多人毛骨悚然。

靈能者： 4.26下午2:58會發生「毀滅性大地震」

曾多次靠夢境精準預言強震的日本漫畫家竜樹諒，在1999年7月出版了《我所看見的未來》，內容精準預測2011年3月日本發生311大地震。可怕的是，書中還預言了2025年7月5日將發生大地震，震央就在台灣、菲律賓及日本的海域中心，並指到時候巨大的海底爆炸將引發海嘯。

但近日讓日本人更恐慌的，是在網路流傳的另一個預言，因為時間點就在本周六。來自沖繩的靈能者金城保（Kinjo Tamotsu）預言，日本時間4月26日下午2點58分，東京灣北部會發生黎克特制8.3級的毀滅性大地震，沒多久後30公尺高的黑色海嘯會宛如一道巨牆狂襲陸地，包括東京灣和千葉縣沿岸都將被重創。