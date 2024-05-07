日網紅重返神戶一晚55元旅館　今次瞓3粒鐘就頂唔順 (多圖)

長達10天的日本黃金週即將完結，由於日圓貶值，許多外國旅客訪日，各地住宿一位難求。日本一名街頭探險網紅由於無地方落腳，想起神戶有一間超平旅店，一晚只需1,100日圓(約55港元），不過，這次再訪，內部環境讓他餘悸猶存，逗留了約3小時便退房。

社群平台X帳號「ニュー伊吹」經常分享街頭探險的經歷，擁有4.8萬名粉絲，上星期適逢黃金週連續假期，各地住宿一位難求，來到神戶的他，因為找不到落腳地，便想起早年曾經造訪的一間旅館，一晚只要1,100日圓，價錢相當吸引，由於已事隔2年，決定再次幫襯，休息之餘順道看看旅館有何轉變。櫃台職員如上次一樣，先給他一把鉸剪，用來剪門房門上的塑索帶，打開後一看後坦言慘不忍睹，他以廢墟風來形容房間，有些灰塵的單人床墊、超級老舊且無法觀看的小型電視，房間牆壁也有發黴跡象，他只好拿出透明塑膠袋將床具包覆，避免接觸塵蟎。