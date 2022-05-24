日美印澳四方會談　將互相交換衞星情報

美國、澳洲、印度以及日本的首腦，今日(24日)早上在東京進行會面，4國共同討論有關應該中國的挑戰，然而在討論有關俄羅斯的議題上，印度總理莫迪成為當中唯一沒有提及的領袖。日本首相岸田文雄在會後透露， 4國將會互相交換衞星情報，以應對氣候、軍事及災害的威脅。

岸田文雄、美國總統拜登、印度總理莫迪以及新當選的澳洲總理阿爾巴內塞在日本東京的首相官邸會面。當中討論到由美國牽頭的印太經濟合作框架（IPEF）以及應對中國的議題。其中岸田在會議上指，俄羅斯入侵烏克蘭是動搖國際秩序的事態，因此4國聚首就是為了建設「自由開放的印太地區」，並向國際展示出共同願景。

投資500億美元協助債務問題國家

會後岸田表示，4國就俄羅斯的入侵事件取得共識「任何地區都必須遵守國際法、主權和領土完整等原則。」岸田又透露，各國將會互相交換衞星情報，因為在印太地區有很多的自然災害，加上氣候變化的問題，故有關的衞星情報對防災、應對氣候變化及尋找海洋資源有一定的幫助。

另外岸田又透過，4國同意在未來5年，於印太地區投入500億美元（約3,924.65億港元）的投資及支援，並會協助區內有債務問題的國家。

印度未提俄羅斯入侵問題

拜登在會議上批評，俄羅斯入侵烏克蘭令世界陷入一個黑暗的危機，又指俄羅斯正在烏克蘭制造人道危機，並正在消滅烏克蘭的文化。科登指，俄羅斯的戰爭需要美國與盟友共同合作應對。而阿爾巴內塞就提到有關氣候變化的議題。莫迪就指出，4國就自由開放的合作，有助於增加印太地區的包容性。

另外，日本傳媒表示會議討論到有關各國在新冠疫情的應對、基礙建設的投資、高科技技術以及氣氛變化等議題。另外，就岸田文雄與科登在周一的對話，中國在海洋的進出，香港、新疆的人權問題都在議程之上。4國下午會繼續進行會議，而岸田亦會分別與莫迪及阿爾巴內塞個別會談。