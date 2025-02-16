日翁遭同房捅死 醫院謊稱死於肺炎 驚揭逾百偽造死亡證由認知障礙醫生簽發

日本青森縣一間醫院2023年一名男病人遭同病房用牙刷捅死，院方竟瞞騙家屬，簽發病人死於「肺炎」的死亡證明。案件揭發後，涉案院長兄弟上周五(14日)被捕，警方經調查後發現，該醫院由一名疑患認知障礙症的近90歲醫生簽名開立的死亡證明超過100份，大多死因寫「肺炎」。
《讀賣新聞》報道，案發的青森縣八戶市陸奧紀念醫院於2023年3月12日深夜發生命案，當時73歲的男病人高橋生悅遭同房的59歲戒酒癮男病人用牙刷柄捅死，院方隱瞞案情，翌日簽發死亡證明，寫成「因肺炎死亡」。
六旬院長兄弟被捕
經調查後，警方上周五以涉嫌隱瞞犯人罪名，拘捕61歲院長石山隆及死者高橋生悅生前的主診醫生、60歲的石山哲，兩人是兄弟關係，周六被移送至檢察廳調查。
逾半數偽造死亡證 死因為「肺炎」
警方發現，捏造的死亡證明由一名當時89歲、疑因患認知障礙症入住該醫院的醫生簽發。警方檢獲由該名醫生開立的死亡證明逾100份，逾半數寫的死因是「肺炎」，懷疑該醫院經常偽造死亡證明。
涉案醫生患腦病變
報道指，涉案醫生持有醫生執照，曾於該醫院工作。他被診斷患上腦部疾病「韋尼克腦病變」(Wernicke encephalopathy)，2022年12月從另一間醫院轉至陸奧紀念醫院治療。醫生的長子接受《讀賣新聞》採訪時表示，「父親連說話都難溝通，很難開立死亡證明」。
醫生去年已死亡
陸奧紀念醫院的職員與警方消息透露，醫院在夜間沒有醫生值班，若有病人去世，就會開立由該名老醫生署名的死亡證明，而老醫生去年已離世。