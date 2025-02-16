日翁遭同房捅死 醫院謊稱死於肺炎 驚揭逾百偽造死亡證由認知障礙醫生簽發

日本青森縣一間醫院2023年一名男病人遭同病房用牙刷捅死，院方竟瞞騙家屬，簽發病人死於「肺炎」的死亡證明。案件揭發後，涉案院長兄弟上周五(14日)被捕，警方經調查後發現，該醫院由一名疑患認知障礙症的近90歲醫生簽名開立的死亡證明超過100份，大多死因寫「肺炎」。

《讀賣新聞》報道，案發的青森縣八戶市陸奧紀念醫院於2023年3月12日深夜發生命案，當時73歲的男病人高橋生悅遭同房的59歲戒酒癮男病人用牙刷柄捅死，院方隱瞞案情，翌日簽發死亡證明，寫成「因肺炎死亡」。