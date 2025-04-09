日航客機羽田機場起飛偏離跑道中線急停 撞毀跑道助航燈

日本航空一架客機在東京羽田機場起飛時，在左邊起落架和主翼偏離到跑道外側的情況下持續滑行，撞毀跑道左側助航燈後緊急停下，無人受傷。

《讀賣新聞》報道，國土交通省與日航公布這宗事故，稱事發於周一(7日)，原定前往北九州的日航編號377號航班，載著乘客連機組人員共80人，晚上7時10分左右從滑行道D2進入D跑道，獲得空管人員的起飛許可後，開始朝東北方向滑行。客機當時偏離到距離跑道中心線以左30米處滑行，位置已接近燈光為白色的「跑道邊燈」。這處跑道寬度為60米，標示跑道正中央的跑道中心線燈為白色。