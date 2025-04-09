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國際
2025-04-09 17:03:02

日航客機羽田機場起飛偏離跑道中線急停 撞毀跑道助航燈

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圖為東京羽田機場。(互聯網)

圖為東京羽田機場。(互聯網)

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日本航空一架客機在東京羽田機場起飛時，在左邊起落架和主翼偏離到跑道外側的情況下持續滑行，撞毀跑道左側助航燈後緊急停下，無人受傷。

《讀賣新聞》報道，國土交通省與日航公布這宗事故，稱事發於周一(7日)，原定前往北九州的日航編號377號航班，載著乘客連機組人員共80人，晚上7時10分左右從滑行道D2進入D跑道，獲得空管人員的起飛許可後，開始朝東北方向滑行。客機當時偏離到距離跑道中心線以左30米處滑行，位置已接近燈光為白色的「跑道邊燈」。這處跑道寬度為60米，標示跑道正中央的跑道中心線燈為白色。

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客機加速 機長意識到偏離跑道

當時，客機正以時速90至130公里的速度在加速，機長等人意識到客機偏到左側後，決定中止起飛程序，並駛到跑道中心。客機停下之前，撞毀燈光為藍色的D3滑行道邊燈。事後，D跑道關閉50分鐘後重開，涉事航班其後改由其他客機重新執飛。
 

日本航空。(互聯網)

日本航空。(互聯網)

機長解釋

國土交通省指，從上月起D跑道部分中心線燈依序關閉施工，已通知相關航空單位。事發當晚D2附近的中心線燈關閉，從D3起則正常開啟。

機長等人接受當局詢問時表示：「當時覺得(中心線燈)比平常昏暗，看到前方偏左有(滑行道燈的)藍色燈光，才發現機身偏左許多。」國土交通省等部門正調查事件，認為可能是誤認跑道中心線所致。
 

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