日航機師與控制塔均未發現海保機 海保廳機長疑誤闖跑道停靠

日航客機降落東京羽田機場跑道與海上保安廳定翼機相撞起火事故，海保廳飛機事發時為何在跑道範圍內是調查重點之一。有傳媒拍到海保機滑行到跑道內一處地方後停下，約40秒後與剛降落的日航客機相撞。機場通話紀錄顯示，控制塔指示海保機到跑道旁位置等候，但未有批准其進入跑道，懷疑機長可能誤認該停靠的位置或聽錯指示，而控制塔與日航3名機師均未有發現跑道上有海保機，最終兩機發生相撞。

國土交通省周三公開事發前控制塔與兩機機長的通話紀錄，顯示事發前4分鐘，即當日下午5時43分，控制塔指示日航客機繼續接近跑道，並告知有一架飛機準備起飛，約2分鐘後，控制塔再指示日航客機可著陸，同時指示海上保安廳飛機滑行至跑道旁的停靠點「C5」，未有批准其進入跑道。受重傷的海保機機長事後對警方稱，事發前收到空管人員允許起飛的指示，其說法與通話紀錄有出入。機長並說，見到機尾突然起火才知道發生事故。