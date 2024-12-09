日航窩心措施感動網民 犧牲8個座位收費只為一名乘客

日本一名航空迷在網上稱，乘搭了日本航空的客機幾百次，首次見到該公司一個窩心舉動。他指的是日航犧牲艙內8個乘客座位的利益，在它們上方架設擔架床，讓殘疾或重病乘客可躺著搭飛機。有網民回應稱，女兒曾使用過。
航空迷「777しろたん」稱，他上月25日從羽田機場飛往新千歲機場，在JL521航班上首次見此特別安排。讓特殊乘客從起飛至降落整個飛行過程中保持橫躺姿勢。不過，此服務使用前須先申請，並取得醫生的許可等規定。
日航｜「這是公共交通系統的責任」
帖文提到，由於安裝和拆除擔架床會在深夜進行，這表示有關客機由朝到晚的航班都要損失8個座位的機票收入，假若只有其中一班有乘客申請此特殊需要；這對航空公司來說可能是一個很大的負擔，因為一天有幾個航班，每次都沒有8個座位。「777しろたん」引述一個朋友表示，這是公共交通系統的責任。他又指，「我現在才知道，航空公司做了除了追求利益外，更有意義的事情，我對此深深低頭佩服。」
有關帖文吸引了2.1萬個讚。有人留言稱，8年前與家人旅行，女兒因患病無法坐起來，使用過機上的擔架床。他說，「雖然價格較高，但當時日航人員細緻的服務讓我感到非常感激，這是一段難忘的旅程。」據悉，除了日航，其他航空公司如全日空也有類似的設備。