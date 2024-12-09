日航窩心措施感動網民 犧牲8個座位收費只為一名乘客

日本一名航空迷在網上稱，乘搭了日本航空的客機幾百次，首次見到該公司一個窩心舉動。他指的是日航犧牲艙內8個乘客座位的利益，在它們上方架設擔架床，讓殘疾或重病乘客可躺著搭飛機。有網民回應稱，女兒曾使用過。

航空迷「777しろたん」稱，他上月25日從羽田機場飛往新千歲機場，在JL521航班上首次見此特別安排。讓特殊乘客從起飛至降落整個飛行過程中保持橫躺姿勢。不過，此服務使用前須先申請，並取得醫生的許可等規定。