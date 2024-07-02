日航與全日空最新詳列乘客9大騷擾行為 嚴重者被趕下機或報警

日本兩大航空公司日本航空(JAL)與全日空(ANA)近日公布新的「客戶騷擾」政策，旨在減少乘客對空服員的不當行為。官網同時列出乘客9種不當行為，包括言語騷擾、性騷擾、過度或不合理要求等。嚴重者可能被拒登機或趕下機，或交由警方處理。

乘客9大騷擾行為：

日航與全日空上周更新官網，詳列9種可被視為騷擾的客戶行為：

1.辱罵性語言、攻擊性語氣、侮辱、歧視、誹謗言語

2.威脅性言語或行為

3.過度要求或提出不合理要求

4.襲擊行為

5.擾亂商業運作的行為(長時間留置、過度重複請求或投訴)