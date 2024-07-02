日航與全日空最新詳列乘客9大騷擾行為 嚴重者被趕下機或報警

日本兩大航空公司日本航空(JAL)與全日空(ANA)近日公布新的「客戶騷擾」政策，旨在減少乘客對空服員的不當行為。官網同時列出乘客9種不當行為，包括言語騷擾、性騷擾、過度或不合理要求等。嚴重者可能被拒登機或趕下機，或交由警方處理。
乘客9大騷擾行為：
日航與全日空上周更新官網，詳列9種可被視為騷擾的客戶行為：
1.辱罵性語言、攻擊性語氣、侮辱、歧視、誹謗言語
2.威脅性言語或行為
3.過度要求或提出不合理要求
4.襲擊行為
5.擾亂商業運作的行為(長時間留置、過度重複請求或投訴)
6.未經許可下進入工作場所
7.欺騙公司員工
8.在社交媒體和網上誹謗公司或其員工
9.性騷擾
全日空把偷窺視為騷擾行為
此外，全日空的客戶騷擾行為還包括，偷窺、跟蹤以及不雅行為。
全日空客戶服務推廣、客戶體驗管理副總裁宮下良子表示，新的「客戶騷擾」政策，旨在解決因缺乏明確標準而使員工難以應對客戶的問題，「這些問題給員工帶來巨大的壓力，甚至導致一些人被迫休假」。
日航要求員工接受培訓
日航的政策還要求員工接受騷擾培訓，並將提供手冊，詳細說明如何快速、適當地應對乘客的「惡意」行為，並對員工的身心健康提供後續支援。
問題乘客先被警告
日航與全日空的政策均規定，對員工進行騷擾的乘客將受到警告，若警告後未有改善，乘客可能被拒絕登機或趕下機，或交由警方處理。