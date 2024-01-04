日航起火｜乘客稱行李全毀可獲約1.1萬元　公司料損失逾8億（更新）

日本航空JAL516班機周二（2日）下午降落東京羽田機場，撞上海上保安廳飛機後起火，機上367名乘客和12名機組人員全數成功逃生。事隔僅1天，搭乘事發班機的乘客透露已經接到日航通知，行李全毀的話，會得到20萬日圓（約1.1萬港元）賠償，他感謝日航救自己一命的同時，亦因其高效率而讚嘆不已。日航今日（4日）公布，連同客機全毀的損失，估計意外造成150億日圓（約8.16億港元）損失。

日航公布JAL516班機的疏散過程，飛機於2日下午5時47分落地，過程中撞上海上保安廳飛機，隨即起火燃燒；飛機停止後，機組人員打開還能正常使用的5扇門，同時開始指導旅客疏散，因廣播系統在碰撞中損壞，機組人員使用擴音器進行疏導，約18分鐘後，包括機組人員在內的379人全部疏散。日航表示，所有乘客撤離後，9名空服員和3名機組人員才逃生，「每個人都能安全撤離，這證明了機組人員接受的訓練十分專業」。