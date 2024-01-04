日航起火｜乘客稱行李全毀可獲約1.1萬元　公司料損失逾8億（更新）

日本航空JAL516班機周二（2日）下午降落東京羽田機場，撞上海上保安廳飛機後起火，機上367名乘客和12名機組人員全數成功逃生。事隔僅1天，搭乘事發班機的乘客透露已經接到日航通知，行李全毀的話，會得到20萬日圓（約1.1萬港元）賠償，他感謝日航救自己一命的同時，亦因其高效率而讚嘆不已。日航今日（4日）公布，連同客機全毀的損失，估計意外造成150億日圓（約8.16億港元）損失。
日航公布JAL516班機的疏散過程，飛機於2日下午5時47分落地，過程中撞上海上保安廳飛機，隨即起火燃燒；飛機停止後，機組人員打開還能正常使用的5扇門，同時開始指導旅客疏散，因廣播系統在碰撞中損壞，機組人員使用擴音器進行疏導，約18分鐘後，包括機組人員在內的379人全部疏散。日航表示，所有乘客撤離後，9名空服員和3名機組人員才逃生，「每個人都能安全撤離，這證明了機組人員接受的訓練十分專業」。
JALから連絡あり。手荷物全損（でしょうね）につき20万円の補償金が支払われるとのこと。別途、昨日の帰りの交通費も請求可。昨日の今日でここまで決めてくれたんだ。対応早くてびっくり。なんやかんや後処理に数ヶ月はかかるとばかり。命も救ってくれて有難うJAL— 電子ちゃん (@nWQCYHCPX8ck5gR) January 3, 2024
乘客讚嘆日航高效率
日航證實已經開始向367名乘客支付賠償，包括回程的交通費，但未有透露具體金額。一名乘搭事發班機的乘客於社交平台X發文表示，日航針對行李丟失部分，將賠償每人20萬日圓，此外，還可以申請回程交通費補償，效率讓他讚嘆不已，也感謝日航救了自己一命。
日航在今日公布有關事故的損失，估計會達到150億日圓，並將計入今年首季度的財務報告。當中事故的飛機在2021年11月才加入機隊，現時已全被燒毀，當中部份損失可透過保險索償。日航去年10月時，曾估計在今年首季度錄得比之前一年增2.3倍，達800億日圓的利潤。
在此之前，日航早前宣布因應日本羽田機場的航空意外，在本月內接受國內線以及國際線的乘客，可以免費更改以預約或是退款，而相關的航班是在今年3月31日前的國內線及國際線航班。