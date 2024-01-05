日航起火｜客機殘骸開始被移走　料下周一重開肇事跑道

日本羽田機場的飛機相撞意外，今日（5日）開始進行對客機移走的工序，日本航空表示預計有關操作會在下周日（7日）完成，而日本政府表示預計會在下周一（8日）恢復運作。
日本媒體表示，當局在今早9時開始進行對日航客機的移離工作，並使用大型機構將機體拆件。日本航空表示：「想在1月7日完成移離工作。」有關的殘骸會先安排放到日航的機庫，並由日本警視廳進行搜證。據報目前只尋回機上兩個黑盒的其中一個，另一個或需要從殘骸內再搜索。日本國土交通大臣齊藤鐵夫就表示，目前仍然被封閉的羽田機場C跑道，在有關復修工作沒有阻礙的情況下，預計會在本月8日重開。
另外日本警視廳表示，對5位遇難的海上保安廳人員進行的驗屍，其中副機長田原信幸以及維修員加藤重亮證實是因為全身受到外力施壓及撞擊後死亡。至於另外3人的解剖仍在進行。而日本媒體報道，涉事的海上保安廳定翼機，在24小時內已經兩次前赴地震災區進行工作，當中包括元旦日傍晚到富山縣、佐渡島及新潟縣進行視察確認災情，之後在元旦日夜晚再接載救援人員到石川縣的小松機場，之後飛機在羽田機場的機庫等待任務，而意外則發生在當日第3次的任務。
傳海上自衛隊機三人在聽指示仍出錯
日本媒體又指，根據消息人士指出，海上保安廳的飛機上，除了機長以外，還包括副機長及一位維修員當時有在聽着機場控制塔的指示，而當局再次指控制塔的指示當時是要求海保機在跑道前等候，並未獲進入跑道的許可，因此仍在調查為何在多人聆聽指示下，仍會作出錯誤的決定，並發生今次意外。