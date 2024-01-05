日航起火｜客機殘骸開始被移走　料下周一重開肇事跑道

日本羽田機場的飛機相撞意外，今日（5日）開始進行對客機移走的工序，日本航空表示預計有關操作會在下周日（7日）完成，而日本政府表示預計會在下周一（8日）恢復運作。

日本媒體表示，當局在今早9時開始進行對日航客機的移離工作，並使用大型機構將機體拆件。日本航空表示：「想在1月7日完成移離工作。」有關的殘骸會先安排放到日航的機庫，並由日本警視廳進行搜證。據報目前只尋回機上兩個黑盒的其中一個，另一個或需要從殘骸內再搜索。日本國土交通大臣齊藤鐵夫就表示，目前仍然被封閉的羽田機場C跑道，在有關復修工作沒有阻礙的情況下，預計會在本月8日重開。