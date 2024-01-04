日航起火｜客機疏散細節曝光 空服員自行決定打開逃生出口 機長最後一人撤離(有片)

日航客機降落羽田機場與海上保安廳定翼機相撞起火事故，機上全部379人及時安全疏散，獲飛安專家讚揚是「完美發揮」。日航周三(3日)公布疏散細節，指從飛機著陸後至全員疏散到飛機外共歷時18分鐘。 日航表示，肇事編號516班機從北海道新千歲機場出發後，在2日下午5時47分左右於羽田機場著陸，隨後在跑道上與海保廳飛機發生碰撞起火燃燒，滑行約1公里後停下。飛機停下來後，駕駛艙當時並未察覺到飛機起火，但多名空服員已確認機身起火。這時機艙內開始煙霧瀰漫，留意到火勢的空服員對乘客大喊「請冷靜」。

客機後方僅1個逃生出口可用 當時機上共有9名空服員，最高級的空服員向駕駛艙報告飛機著火，而空服員必須獲得駕駛艙的指示，才能打開緊急出口艙門，若無法獲得指示時，則由空服員判斷。 客機共有8個緊急出口，離駕駛艙最近的2個緊急出口立即啟動疏散作業，其餘6個出口中有5個距離火勢相當接近，所以僅剩下飛機左後方的1個緊急出口可以疏散乘客。然而，當時機艙後段的內部通話設備故障，空服員聯絡不上駕駛艙，便自行決定打開緊急出口艙門，引導乘客逃出飛機。