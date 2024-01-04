熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-04 17:21:26

日航起火｜客機疏散細節曝光 空服員自行決定打開逃生出口 機長最後一人撤離(有片)

分享：
調查人員周四繼續在日航客機殘骸搜證。(美聯社)

調查人員周四繼續在日航客機殘骸搜證。(美聯社)

日航客機降落羽田機場與海上保安廳定翼機相撞起火事故，機上全部379人及時安全疏散，獲飛安專家讚揚是「完美發揮」。日航周三(3)公布疏散細節，指從飛機著陸後至全員疏散到飛機外共歷時18分鐘。

日航表示，肇事編號516班機從北海道新千歲機場出發後，在2日下午547分左右於羽田機場著陸，隨後在跑道上與海保廳飛機發生碰撞起火燃燒，滑行約1公里後停下。飛機停下來後，駕駛艙當時並未察覺到飛機起火，但多名空服員已確認機身起火。這時機艙內開始煙霧瀰漫，留意到火勢的空服員對乘客大喊「請冷靜」。

客機後方僅1個逃生出口可用

當時機上共有9名空服員，最高級的空服員向駕駛艙報告飛機著火，而空服員必須獲得駕駛艙的指示，才能打開緊急出口艙門，若無法獲得指示時，則由空服員判斷。

客機共有8個緊急出口，離駕駛艙最近的2個緊急出口立即啟動疏散作業，其餘6個出口中有5個距離火勢相當接近，所以僅剩下飛機左後方的1個緊急出口可以疏散乘客。然而，當時機艙後段的內部通話設備故障，空服員聯絡不上駕駛艙，便自行決定打開緊急出口艙門，引導乘客逃出飛機。

Ad Block
乘客當日疏散到跑道外，客機已陷入火海。(互聯網) 乘客當日從逃生滑梯離開客機。(互聯網) 日航客機猛烈燃燒。(資料圖片) 日航客機與海保廳定翼機殘骸留在跑道上。(美聯社) 日航客機與海保廳定翼機殘骸留在跑道上。(美聯社)

機師無法目視海保廳飛機

機組人員連同乘客共379人，最後一個離開飛機的是機長，機長於傍晚65分從緊急滑梯疏散至地面，當時是飛機著陸之後18分鐘。

此外，日航3名機師面對公司詢問時均稱，飛機降落到跑道的過程中「無法目視確認海保廳飛機」，因而未考慮重新降落。日航指，目前仍不清楚機師們當時無法確認海保廳飛機的原因。

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受