日航起火｜客機疏散細節曝光 空服員自行決定打開逃生出口 機長最後一人撤離(有片)

日航客機降落羽田機場與海上保安廳定翼機相撞起火事故，機上全部379人及時安全疏散，獲飛安專家讚揚是「完美發揮」。日航周三(3日)公布疏散細節，指從飛機著陸後至全員疏散到飛機外共歷時18分鐘。
日航表示，肇事編號516班機從北海道新千歲機場出發後，在2日下午5時47分左右於羽田機場著陸，隨後在跑道上與海保廳飛機發生碰撞起火燃燒，滑行約1公里後停下。飛機停下來後，駕駛艙當時並未察覺到飛機起火，但多名空服員已確認機身起火。這時機艙內開始煙霧瀰漫，留意到火勢的空服員對乘客大喊「請冷靜」。
客機後方僅1個逃生出口可用
當時機上共有9名空服員，最高級的空服員向駕駛艙報告飛機著火，而空服員必須獲得駕駛艙的指示，才能打開緊急出口艙門，若無法獲得指示時，則由空服員判斷。
客機共有8個緊急出口，離駕駛艙最近的2個緊急出口立即啟動疏散作業，其餘6個出口中有5個距離火勢相當接近，所以僅剩下飛機左後方的1個緊急出口可以疏散乘客。然而，當時機艙後段的內部通話設備故障，空服員聯絡不上駕駛艙，便自行決定打開緊急出口艙門，引導乘客逃出飛機。
機師無法目視海保廳飛機
機組人員連同乘客共379人，最後一個離開飛機的是機長，機長於傍晚6時5分從緊急滑梯疏散至地面，當時是飛機著陸之後18分鐘。
此外，日航3名機師面對公司詢問時均稱，飛機降落到跑道的過程中「無法目視確認海保廳飛機」，因而未考慮重新降落。日航指，目前仍不清楚機師們當時無法確認海保廳飛機的原因。
生まれて初めて、生命の危機を感じました。— Ricole (@ricole0704) January 2, 2024
A350の45Hに座っていましたが、ものすごい衝撃の直後、両翼から炎が…
前のハッチしか開かず、機内に煙が充満する中ケータイだけ手に脱出してきました。 pic.twitter.com/is5R8KccSw