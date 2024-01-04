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國際
2024-01-04 13:48:00

日航起火｜已啟動賠償　乘客稱行李全毀可獲約1.1萬元補償

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日航已啟動賠償，乘客爆行李全毀可獲約1.1萬元補償。(X)

日航已啟動賠償，乘客爆行李全毀可獲約1.1萬元補償。(X)

日本航空JAL516班機周二(2)下午降落東京羽田機場，撞上海上保安廳飛機後起火，機上367名乘客和12名機組人員全數成功逃生。事隔僅1天，搭乘事發班機的乘客透露已經接到日航通知，行李全毀的話，會得到20萬日元(折合約1.1萬港元)賠償，他感謝日航救自己一命的同時，亦因其高效率而讚嘆不已。

日航公布JAL516班機的疏散過程，飛機於2日下午547分落地，過程中撞上海上保安廳飛機，隨即起火燃燒；飛機停止後，機組人員打開還能正常使用的5扇門，同時開始指導旅客疏散，因廣播系統在碰撞中損壞，機組人員使用擴音器進行疏導，約18分鐘後，包括機組人員在內的379人全部疏散。日航表示，所有乘客撤離後，9名空服員和3名機組人員才逃生，「每個人都能安全撤離，這證明了機組人員接受的訓練十分專業」

乘客讚嘆日航高效率

日航證實已經開始向367名乘客支付賠償，包括回程的交通費，但未有透露具體金額。一名乘搭事發班機的乘客於社交平台X發文表示，日航針對行李丟失部分，將賠償每人20萬日元，此外，還可以申請回程交通費補償，效率讓他讚嘆不已，也感謝日航救了自己一命。

在此之前，日航早前宣布因應日本羽田機場的航空意外，在本月內接受國內線以及國際線的乘客，可以免費更改以預約或是退款，而相關的航班是在今年331日前的國內線及國際線航班。

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