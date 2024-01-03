日航起火｜從逃生梯疏散 外國專家：乘客如身在濃煙中爬山 按指引沒拿行李至關重要(有片)

日航客機在東京羽田機場降落時，在跑道與海上保安廳定翼機相撞後起火事故，美國《紐約時報》引述飛行安全專家以「奇蹟」來形容事件，並讚揚日航機組人員表現出色。 《紐時》指出，日航機組人員因在如此緊急關頭及巨大壓力下安全疏散全部367名乘客，其表現獲得外界讚揚。從現場影片可見，受損的飛機窗口不斷冒出猛烈火焰，看來似乎不可能所有人都能安全逃生。 日航疏散是「奇蹟般作業」 英國格林威治大學教授兼消防安全工程中心主任加利亞(Ed Galea)形容，這次日航疏散是「奇蹟般作業」。他指出，當時客機前方起落架塌陷導致機頭朝下、機尾向上，乘客從飛機前端的2個出口和後端1個出口撤離，「一些乘客形同被迫於濃煙中爬上一座小山」。

日航發言人Maggie Kuwasaki回覆查詢表示，當時機上因火勢而只能使用3個逃生門，日航機組人員所受訓練是要能在90秒內疏散完所有乘客。 機員應變速度驚人 Interaction Group是設計機上安全說明卡的公司，行政總裁費格遜(Trisha Ferguson)表示，能在一場極可能的致命事故裡讓所有乘客安全下機，充分說明乘客和機組人員的合作無間。在航空業從事乘客安全教育達28年的她指出：「機員的反應速度驚人，他們的處置令人讚嘆。」

著重教育乘客如何安全疏散 作為對新型飛機的安全測試一環，航空公司須展現能在90秒內疏散完機上所有乘客。費格遜表示，在1970和1980年代，緊急培訓主要集中在機組人員，但進入1990和2000年代後，開始更著重對乘客在緊急情況下的應變教育。今次事故中，乘客看到濃煙瀰漫就更願意拋下行李，因為疏散過程若要取行李，整個流程就會拖累，「無論如何，這真是個奇蹟」。