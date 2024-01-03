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國際
2024-01-03 12:45:05

日航起火｜機艙冒煙 乘客：四周像桑拿一樣熱 感覺喉嚨在燃燒

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日航客機爆炸起火，火勢猛烈。(美聯社)

日航客機爆炸起火，火勢猛烈。(美聯社)

日航客機在東京羽田機場降落時，在跑道與海上保安廳定翼機相撞後起火事故，陸續有乘客講述驚險逃生經歷。一名坐在窗邊的男乘客稱，當時窗外的機身開始燃燒，機艙內煙霧瀰漫，他看不清東西，四周「就像桑拿一樣熱，吸氣時喉嚨感覺像在燃燒」。

以為不會爆炸

一名59歲男乘客表示，飛機降落時他沒感覺到異常，但當看到引擎起火就心感不妙，很快便聽到空服員呼籲乘客保持冷靜，表示飛機可能發生擦撞事故，須立即撤離，隨後再指示乘客依序下機。他當時在機艙內聞到煙味，但其他乘客似乎不太驚慌，他心裡想著：「既然已降落了，飛機現在可能不會爆炸，只要大家有秩序地下機，應該沒問題。」結果，飛機在乘客及機員從逃生滑梯撤離後，便發生猛烈爆炸。

遲些下機就沒命

另一名28歲男乘客表示，撤離後猶有餘悸，他下機約10分鐘後就聽到一聲爆炸巨響，「只能說是個奇蹟，如果我們再遲一些下機，可能就沒命了」。另一名乘客亦說，「飛機著陸時感受到一股把臀部從座位上彈開的衝擊。在緊要關頭獲救，覺得能活下來真是奇蹟」。

日航客機陷入火海。(美聯社) 海上保安廳定翼機殘骸。(美聯社) 日航客機殘骸。(美聯社) 日航客機殘骸。(美聯社) 日航客機殘骸。(美聯社) 海上保安廳定翼機殘骸。(美聯社) 日航客機殘骸留在跑道上。(美聯社) 相撞飛機殘骸留在跑道上。(美聯社) 海上保安廳定翼機殘骸。(美聯社)

小孩哭喊

法國乘客馬埃斯特雷(Guy Maestre)憶述，當時他坐在靠窗座位，突然聽到一聲巨響，向窗外望，就看到跑道上很大火，隨後便有消防車經過。一名男乘客當時坐在機艙後段的座位，表示「飛機著陸時聽到像是撞到物體的巨響」。一名15歲少年則指「窗外全是橙黃色的光，機艙內陷入混亂，有小孩開始哭泣」。

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外國乘客聽不懂日語逃生指示

與家人同行的17歲瑞典乘客戴貝(Anton Deibe)表示，當時機艙內的情況比外面更恐怖，他們根本不知道發生甚麼事或機組人員有甚麼指示，因為機上廣播全是日文。他的父親則說，機艙內幾分鐘就滿是濃煙，「我們趴在地上，之後緊急逃生門打開，我們就往逃生門去」。

據其他乘客憶述，當時聽到機艙內廣播，呼籲乘客冷靜，並遮住口鼻，機上部分氧氣罩從座位上方落下。部分乘客在逃生滑梯的出口開啟前驚慌失措，有人則幫忙傳達機組人員的指示，滑梯開啟後，機組人員引導乘客離開飛機。沒多久飛機就出現巨大爆炸聲，火勢迅速擴大，不到30分鐘整架飛機就陷入火海。

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航空安全專家提醒

有乘客指，離開機艙時見到有乘客欲取回行李，英國航空諮詢機構Ascend by Cirium安全總監海斯對此表示，安全機構一直提醒民眾，從飛機疏散期間取回行李會存在風險，而今次事故中的乘客都沒攜帶手提行李，「機組人員一定做得很好，所有乘客都成功逃生，真是奇蹟」。

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