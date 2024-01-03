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國際
2024-01-03 14:30:00

日航起火｜海上保安廳機長堅稱獲許可　控制塔通話疑網上曝光（更新／有錄音）

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日媒：日航客機著陸前已獲降落許可，疑似無線電對話曝光。(AP)

日媒：日航客機著陸前已獲降落許可，疑似無線電對話曝光。(AP)

日本東京羽田機場昨（2日）發生飛機相撞事故，一架日航客機在降落時，與一架海上保安廳的定翼機相撞發生爆炸，日航客機379名機組人員及乘客，僅17人受傷；海上保安廳的飛機上，則釀成5死、1人重傷的慘劇。日航重申，機組人員接到著陸許可後，有與控制塔再度確認，才執行著陸操作。首相岸田文雄向遇難者致哀，又指當局會確保事件不會影響運送地震救援物資。

日航客機JL516。(AP) 海上保安廳飛機JA722A。(AP)

日本放送協會引述國土交通省的消息人士表示，日航客機著陸前已經獲得降落許可，空中管制員亦要求定翼機在跑道附近停留。民航局局長平岡聖鐵表示，在調閱塔台紀錄後，初步判定肇事原因為「JL516正試圖從南面降落在C跑道上，當時跑道上有一架日本海上保安廳飛機。

不過日本媒體跟進報道指，海上保安廳飛機的機長目前因為嚴重燒傷，正在接受治療，然而他目前仍然清醒故可以接受查問。而他對消息人士指，獲得了控制塔的起飛許可。

日本運輸安全委員會今日派出6名調查員到東京，調查事發經過，及肇事飛機的機長與空管人員的溝通情況等，同時當局已開始回收海上保安廳的飛機殘骸。空中巴士公司及英法兩國亦會派專家到日本協助調查。除了發生事故的跑道外，羽田機場其他跑道已經重開，但日航和全日空今天仍有合共約100個航班取消，主要是內陸航班，預計1.9萬名旅客受影響。

網上流傳疑似事發前空中交通管制錄音

有日本網民上載一段據指為航空交通網站LiveATC(空中交通管制)ATC錄音，內容顯示，下午545分，當時東京地面控制台向海上保安廳的定翼機（JA722A）發出指令，要求前往滑行道C；日航516航班（JL 516）則獲得降落許可，可在34R跑道降落。稍後，東京塔台指令JA722A滑行到等候點C5等候，為第一架等候的飛機。隨後有其他客機JL131向控制塔報告，指34R跑道發生火警。

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