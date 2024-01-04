日航起火｜海上保安廳飛機駛入跑道片段曝光　羽田仍有逾170班航機取消（更新／有片）

【18:30更新】至今日傍晚，日本航空仍有82班國內線航班被取消，而全日空亦有95班國內線取消。合共有3.6萬名乘客受到影響。日本傳媒指，羽田機場被取消的航班全部都是國內航班，國際線的航班未受影響。而在周三（3日）兩航空公司合共有逾200班被取消，受影響人數超過4.3萬。

日本東京羽田機場周二（2日）發生飛機相撞事故，造成5死15傷。日本國土交通省昨日公開的控制塔通訊記錄，內容明確顯示控制塔指令海上保安廳飛機等候及讓日航降落。日媒播出海上保安廳飛機駛入跑道影片至事發一刻。日本當局繼續調查事件，將聚焦涉事海上保安廳飛機機長，有否徹底按機場控制塔指示，等候日航客機降落才進入跑道。在周四（4日）凌晨，羽田機場仍有3,000乘客要睡在機場，而今日仍有約130班航班被取消。

日本國家運輸安全委員會和東京警視廳大批調查人員，在羽田機場出事跑道現場蒐證，又檢查兩架相撞飛機損毀情況，客機大部分機身燒毀熏黑，只有機翼及引擎尚算完整；而海上保安廳定翼機幾乎燒至無法辨認，當局已尋回定翼機上兩個俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀和駕駛艙通話紀錄器。