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國際
2024-01-04 10:21:00

日航起火｜海上保安廳飛機駛入跑道片段曝光　調查將聚焦機師有否誤解指示(有片)

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海上保安廳飛機駛入跑道片段曝光，調查將聚焦機師有否誤解指示。(AP)

海上保安廳飛機駛入跑道片段曝光，調查將聚焦機師有否誤解指示。(AP)

日本東京羽田機場周二（2日）發生飛機相撞事故，造成515傷。日本國土交通省昨日公開的控制塔通訊記錄，內容明確顯示控制塔指令海上保安廳飛機等候及讓日航降落。日媒播出海上保安廳飛機駛入跑道影片至事發一刻。日本當局繼續調查事件，將聚焦涉事海上保安廳飛機機長，有否徹底按機場控制塔指示，等候日航客機降落才進入跑道。

日本國家運輸安全委員會和東京警視廳大批調查人員，在羽田機場出事跑道現場蒐證，又檢查兩架相撞飛機損毀情況，客機大部分機身燒毀熏黑，只有機翼及引擎尚算完整；而海上保安廳定翼機幾乎燒至無法辨認，當局已尋回定翼機上兩個俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀和駕駛艙通話紀錄器

事故跑道地形圖。(flightradar24) 涉事兩架飛機及控制塔事發前通訊文字內容。(X) 海上保安廳飛機越過停靠點駛入跑道。(X)

影片顯示日航降落期間 海上保安廳飛機駛入跑道

根據日本國土交通省公開兩架飛機及控制塔事發前通訊文字內容，顯示控制塔在事故前4分鐘，即事發當日下午543分，控制塔指示日航客機繼續接近跑道，並告知有一架飛機準備起飛，大約2分鐘後，控制塔再指示客機可以著陸。同時又指示，海上保安廳飛機，要滑行至滑行道上的停靠點C5，期間定翼機機師曾按指示回應「正前往跑道停靠點C5。日本民航局官員表示，根據有關文字，定翼機並未獲得起飛許可。東京警視廳正循業務過失導致傷亡展開調查。外界關注定翼機機長有否誤解機場控制塔的指示，導致今次事故發生。日本NHK播出影片顯示，在日航客機降落跑道期間，海上保安廳飛機越過停靠點C5駛入跑道，最終釀成兩機相撞。

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