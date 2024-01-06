日航起火｜海上保安廳飛機6人疑誤解控制塔指令　倖存機長不停致歉

日本羽田機場的客機早前與海上保安廳飛機相撞，日本當局繼續調查。日本《產經新聞》報道，海上保安廳飛機上的6人可能誤解控制塔指令，當時控制塔人員向機上表示「第一順位」，指示到滑行道等待，意思是「第一順位預備起飛」，但機上6人可能誤解為「第一順位起飛」。
報道引述消息指，唯一生還的機長目前傷勢穩定，已接受警方問話，他供稱事發前聽到控制塔下達准許進入跑道的指令，並向機上5名組員確認，無人察覺有異常。機長向警方表示「機身後部突然着火」，「從管制員那裡得到許可後才進入跑道」，除此之外只是反覆說「對不起」。
機上6人全有佩戴航空耳機
海上保安廳內部人士指出，機長與罹難的5名隊員全都有佩戴航空耳機，代表全部人都聽到機長與控制塔的對話。報道指，飛機接獲控制塔指令後，直接進入跑道，並停留長達40秒，期間控制塔人員未有發現飛機違反指令，闖入跑道，釀成空難。
日本警視廳昨日公布5名殉職機員身分，分別為副機長田原信幸（41歲）、整備員加藤崇亮（56歲）、通信士石田貴紀（27歲）、雷達探測員帶刀航（39歲）及修理員宇野誠人（47歲）。其中田原信幸和加藤崇亮已有解剖報告，死因為「全身挫滅」，研判兩人在事發一刻遭受強大外部壓力與撞擊致死。另外3人的遺體料於今日解剖。