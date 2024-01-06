日航起火｜海上保安廳飛機6人疑誤解控制塔指令　倖存機長不停致歉

日本羽田機場的客機早前與海上保安廳飛機相撞，日本當局繼續調查。日本《產經新聞》報道，海上保安廳飛機上的6人可能誤解控制塔指令，當時控制塔人員向機上表示「第一順位」，指示到滑行道等待，意思是「第一順位預備起飛」，但機上6人可能誤解為「第一順位起飛」。

報道引述消息指，唯一生還的機長目前傷勢穩定，已接受警方問話，他供稱事發前聽到控制塔下達准許進入跑道的指令，並向機上5名組員確認，無人察覺有異常。機長向警方表示「機身後部突然着火」，「從管制員那裡得到許可後才進入跑道」，除此之外只是反覆說「對不起」。