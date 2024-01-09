熱門搜尋:
段崇智 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 明愛專上學院 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-09 13:56:43

日航起火｜海保機疑誤解「順序第一起飛」指示 羽田機場不再通知機長起飛順序

分享：
羽田機場事發的C跑道已重開，飛機如常升降。(美聯社)

羽田機場事發的C跑道已重開，飛機如常升降。(美聯社)

日航客機本月2日降落羽田機場與海上保安廳定翼機相撞起火事故，經調查後初步懷疑海保機機長誤解控制塔「number one」(順序排第一起飛)指示，而進入跑道。國土交通省周二(9)宣布，從周一(8)起，羽田機場控制塔人員已不再告訴飛機其起飛的預備順序，避免發生機長聽錯或誤解指示事故。

根據控制塔通話紀錄，空管人員事發前曾向海保機指示，「number one(起飛第一順位)。請滑行至跑道的C5點」。控制塔指的是順序第一位起飛，即是在日航客機降落後優先起飛，但海保機機長疑誤解指示為當下可優先起飛。

海保機機長：機上全員確認起飛許可指示

《讀賣新聞》報道，為避免再發生同類誤解，國土交通省表示，羽田機場控制塔從本月8日起已不再使用代表起飛順位的「number one」、「number two」(起飛第二順位)等用語，預計相關規定將擴大至全日本其他機場。

海保機機長接受警方問話時稱，當時已獲得起飛許可才進入跑道，並強調曾向機上其他隊員確認，全員都對控制塔指示有相同認知，他才駛進跑道。國土交通省認為，空管人員引導海保機前往跑道前停靠位置時，使用了代表起飛第一順位的「number one」用語，而這用語可能導致機長誤解，交通省將在這方面進行調查。交通省強調，有關放行飛機進入跑道的管制指令必須更明確。

Ad Block
羽田機場事發的C跑道已重開，飛機如常升降。(美聯社) 工作人員早前加緊清理C跑道。(美聯社) 日航客機殘骸早前已移至飛機庫待進一步調查。(美聯社) 羽田機場控制塔。(美聯社) 羽田機場控制塔。(美聯社)

為何海保機被指示在C5點等候？

空管人員接受調查時表示，當飛機要朝北方起飛時，因需要使用較長的跑道距離，因此通常會從跑道最南端的C1點進入C跑道，而在事故發生前，控制塔已指示多架飛機滑行至C1點等候起飛。因為海保機的起飛所需距離較短，因此可從跑道中段的C5點進入跑道後起飛，所以才會讓海保機在其他飛機之前，優先起飛。

此外，國土交通省較早前宣布，為防再發生飛機誤闖跑道事故，本月6日已在羽田機場C跑道重新施工，使用反光油漆重新塗裝滑行道進入跑道入口前的等待位置。未來將在羽田機場剩餘跑道以及其他機場施工。

Ad Block
龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受