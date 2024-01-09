日航起火｜海保機疑誤解「順序第一起飛」指示 羽田機場不再通知機長起飛順序

日航客機本月2日降落羽田機場與海上保安廳定翼機相撞起火事故，經調查後初步懷疑海保機機長誤解控制塔「number one」(順序排第一起飛)指示，而進入跑道。國土交通省周二(9日)宣布，從周一(8日)起，羽田機場控制塔人員已不再告訴飛機其起飛的預備順序，避免發生機長聽錯或誤解指示事故。 根據控制塔通話紀錄，空管人員事發前曾向海保機指示，「number one(起飛第一順位)。請滑行至跑道的C5點」。控制塔指的是順序第一位起飛，即是在日航客機降落後優先起飛，但海保機機長疑誤解指示為當下可優先起飛。

海保機機長：機上全員確認起飛許可指示 《讀賣新聞》報道，為避免再發生同類誤解，國土交通省表示，羽田機場控制塔從本月8日起已不再使用代表起飛順位的「number one」、「number two」(起飛第二順位)等用語，預計相關規定將擴大至全日本其他機場。 海保機機長接受警方問話時稱，當時已獲得起飛許可才進入跑道，並強調曾向機上其他隊員確認，全員都對控制塔指示有相同認知，他才駛進跑道。國土交通省認為，空管人員引導海保機前往跑道前停靠位置時，使用了代表起飛第一順位的「number one」用語，而這用語可能導致機長誤解，交通省將在這方面進行調查。交通省強調，有關放行飛機進入跑道的管制指令必須更明確。