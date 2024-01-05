日航起火｜2寵物葬身火海　明日花綺羅偕逾3萬人聯署促讓毛孩搭客艙

日航客機周二(2日)降落東京羽田機場跑道與海上保安廳定翼機相撞起火，機內379人全數平安脫困，但日航後續證實貨艙內有兩隻動物寄艙托運則未及救出，不幸葬身火海。據指為一狗一貓。事件引起關注，有網民發起網上聯署，促請禁止將寵物放入飛機貨艙，以容許寵物乘搭客艙，就連早已退役的日本AV界女神明日花綺羅亦發文支持聯署。

前富士電視台播報員葛西慎介周三(3日)在社交平台Instagram(IG)發文提及今次意外，事後有自稱是JAL516班機的乘客留言，指他的寵物貓在此次事故中喪生。這乘客指「在那場大火中我哭了很多次，在黑暗的客艙中感到害怕又痛苦。」這名乘客也跟愛貓道歉「很抱歉讓你獨自死去，仍然感到很不真實，祈禱沒有人會跟我經歷一樣的事。」日航其後證實機上有兩隻托運寵物，並就未能將牠們救出致歉。日航亦向日媒《讀賣新聞》證實，每位乘客將會得到補償，但未有透露具體金額。據1名乘客於網上透露，日航將發給每位乘客10萬日圓撫慰金，以及10萬日圓的行李賠償。