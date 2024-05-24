熱門搜尋:
機票優惠 端午節2024 九龍城寨之圍城 JW王灝兒 東張西望 的士加價 伊朗總統 日圓匯率走勢 朗賢峯 劉俊謙 垃圾徵費 SEASONS PLACE 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-24 04:30:43
日報

日藝術家製LAWSON模型 隨處可拍「富士山同框」

分享：
LAWSON模型 LAWSON模型 LAWSON模型

日本富士山河口湖町一間LAWSON便利店，因到場拍攝「LAWSON與富士山同框」照片的遊客太多，當局日前終在對面行人路拉起「黑幕」遮擋，然而仍有遊客到場打卡，並轉至店外停車場大影特影。有日本藝術家試圖為民眾化解此「執念」，製作出可隨身攜帶的LAWSON模型，讓民眾身處任何可以望到富士山的地點，都可拍出「同框照」。

日本藝術團體「現代美術二等兵」成員Fujiwara Katsuhito，於本月19日在社交平台X發布照片，隨即引起關注，錄得逾250萬次瀏覽及3.6萬人讚好。他表示，「為了不給附近居民帶來困擾，我們建造了一間可移動的LAWSON便利店。有了它，只要能看見富士山，無論在哪裡都可以拍到『富士山和LAWSON』的照片」。

據稱，該LAWSON模型是Fujiwara Katsuhito以7-11場景模型為基礎，花了2天改造。店內和招牌以LED燈產生光源，而貼在門上的海報和門前豎立的布條，是他參考寓所附近的LAWSON製作，毫不馬虎。

模型令網民驚嘆不已，有人說「可以公開發售啊」、「我就是在等這個」。有人則想一得二，「若做一個模型富士山，加上這個模型，就算沒真正的富士山，也可以拍『富士山羅森同框』照片」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受