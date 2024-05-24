日藝術家製LAWSON模型 隨處可拍「富士山同框」

日本富士山河口湖町一間LAWSON便利店，因到場拍攝「LAWSON與富士山同框」照片的遊客太多，當局日前終在對面行人路拉起「黑幕」遮擋，然而仍有遊客到場打卡，並轉至店外停車場大影特影。有日本藝術家試圖為民眾化解此「執念」，製作出可隨身攜帶的LAWSON模型，讓民眾身處任何可以望到富士山的地點，都可拍出「同框照」。

日本藝術團體「現代美術二等兵」成員Fujiwara Katsuhito，於本月19日在社交平台X發布照片，隨即引起關注，錄得逾250萬次瀏覽及3.6萬人讚好。他表示，「為了不給附近居民帶來困擾，我們建造了一間可移動的LAWSON便利店。有了它，只要能看見富士山，無論在哪裡都可以拍到『富士山和LAWSON』的照片」。