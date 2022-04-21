日警查沖繩騷亂起因　涉事警棍驗出爆眼高中生DNA

日本沖繩縣警方，周三(20日)就有關引發年初那霸警署被襲擊的騷亂起因，對於被指在1月27日打傷一名高中男生，致男生眼球破裂及失明的事件，警方的科學調查在警棍上查上帶有高中生的DNA，證實男生的失明是與警員及其警棍有關。

在今年1月28日，日本沖繩發生警民衝突，起因是當地青年受社交網絡的號召，為一名在1月27日疑被警員用警棍打爆眼，導致失明有關。在當日凌晨，數以百計沖繩青年在那霸警署外示威，其後向警署投擲石頭等物品攻擊，之後當地需要派出防暴警察守護警署，並向公眾表示會展開調查。

當時指，事件是因為沖繩警方處理「暴走族」時，一名警員聲稱阻截一輛電單車時，與車上的一名高中生碰撞，導致高中生眼球爆裂，而警員否認動用警棍向青年作攻擊。不過青年就指控自己沒有參與「暴走族」活動，只是在場觀看，之後因為警察到場驅散而跟隨逃走，並指控警員用警棍打傷其右眼。男生的家屬及友人將事件放上社交網絡後造成居民的不滿，導致之後的騷亂。

警曾推翻社交網絡上解釋

沖繩縣警方的調查組指，經過化驗後在警棍上驗出高中生的DNA，證實高中生的失明與警棍有關連，目前將調查有關的碰撞是否故意造成。當初沖繩縣警方曾在社交網絡指是高中生失控以及無證駕駛等，而事後警方推翻有關說法，並刪除相關帖文。