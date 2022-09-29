日警破獲最大宗偽造證件　涉至少2萬張假證

日本警方破獲最大規模的偽造證件集團，拘捕至少6人，當中包括2名中國人。傳媒報道指，當中一名在日本做兼職的30歲中國籍男子，接受約2萬宗製造偽證的委託，是當地史上破獲的最大規模偽證集團。

日本傳媒報道，日本警視廳聯同兵庫縣等5個縣的警察合作，在今日（29日）以違反入境法例，拘捕疑為製造偽證集團首領的30歲中國籍男子沈志強，報稱無業的男子溫國強以及日本人丸山貴弘等6人。警方在拘捕沈等人的千葉縣一處住宅內，搜獲超過200張偽造的日本居留證以及駕駛執照等，是日本史上最大規模。

料有中國主腦指示

警方指，沈等人否認犯案。6名被捕人士被指在今年1月，向茨城縣的越南人製造2張偽造的居留證，而其中3人本月初再被發現在千葉縣的住宅內，以電腦及打印機，製作42張偽造的居留證，為在日本的外國人用作求職、購買電訊服務等。調查又指，在住宅內檢獲的電腦紀錄中，包括來自越南、印尼以至法國的客戶記錄，共約2萬多人。而在屋內發現的偽證，還有駕駛執照、健保證等。

調查人員估計，除了該6名疑犯外還有至少1人在中國本土向有關組織下達指示。調查指有關的偽證仿真度高，大約每張收費由1,500日圓至7,000日圓（約81.38至379.80港元）不等。估計其自去年8月起，賺取約1.4億日圓（約542.60萬港元）。