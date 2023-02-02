日警破獲露天溫泉偷拍群組　首腦供稱30年偷拍過萬人

不少人喜歡去日本浸溫泉，不過有沒有想過自己成為了偷拍的對象。日本警方破獲了一個偷拍團體，專針對露天溫泉的女性進行偷拍，而首腦更向警方供稱，自己偷拍了30年，被拍的對象超過1萬人。
日本靜岡縣警方，在周三（1日）宣布以違反兒童色情法，將包括東京都的一名31歲的男醫生在內的3人送到地方法院接受檢控。而同日，警方亦公布根據調查所得，拘捕一名50歲的首腦齋藤果林，自稱在過去30年偷拍溫泉入浴的女子，聲稱逾萬人受害。而他亦表示，在自己的活動中已認識超過100名同伴。
當中涉及兒童色情物品
報道指，被檢控的男醫生在2021年9月下旬，將存有未滿18歲少女的兒童色情影片的記憶體提供予組織的首腦，而警方指，組織的其他成員亦有參與將偷拍的影片及相片進行剪接及加工。同案在全日本已有16人被捕，分別來自11個不同的地方，當中櫪木縣一名20歲無業男子以及北海道一名54歲無業男子已被送往檢控。其中北海道的男子，在北海道一個溫泉旅館外約100米的地方，以長距離鏡頭拍攝入浴女子的相片，並在群組內分享。
警方又表示，涉案的50歲首腦，會將認識的女子引誘到入浴設施，偷拍其更衣。靜岡縣警方在周三公開了在80多處地方所搜證得來，逾1,200件攝影機及鏡頭等器材，還有藏有涉案影片及相片的電腦、錄影帶以及外置硬碟等，警方表示會繼續調查案件，並查出整個偷拍團夥。