日警破獲露天溫泉偷拍群組　首領供稱30年偷拍過萬人

不少人喜歡去日本浸溫泉，不過有沒有想過自己成為了偷拍的對象。日本警方破獲了一個偷拍團體，專針對露天溫泉的女性進行偷拍，而首腦更向警方供稱，自己偷拍了30年，被拍的對象超過1萬人。

日本靜岡縣警方，在周三（1日）宣布以違反兒童色情法，將包括東京都的一名31歲的男醫生在內的3人送到地方法院接受檢控。而同日，警方亦公布根據調查所得，拘捕一名50歲的首腦齋藤果林，自稱在過去30年偷拍溫泉入浴的女子，聲稱逾萬人受害。而他亦表示，在自己的活動中已認識超過100名同伴。