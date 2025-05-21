日農相就米多到可賣言論提出辭職　獲石破茂接納(有片/更新)

因發表從來沒有買過米引發爭議的日本農林水產大臣江藤拓，今早表示已提出辭職，獲首相石破茂接納。日本傳媒報道，石破茂決定任命，44歲的自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎，接任農林水產大臣。

日本正面臨30年來最嚴重的米荒，米價持續高企，令民眾受苦，江藤拓星期日(18日)在佐賀市演講時語出驚人，指：「我從沒買過米，支持者們送了很多，我儲藏的米多到可以賣出去。有關言論隨即引起民眾不滿，認為他是挑釁日本民眾。有人認為江藤拓不稱職，應辭去農林水產大臣一職；亦有人質疑江藤拓收大米是受賄，應接受調查。