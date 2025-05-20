日農相：支持者送米多到可以賣　「堅離地」言論捱轟(有片)

日本正面臨30年來最嚴重的米荒，米價持續高企，令民眾受苦，日本農林水產省的最高長官江藤拓直言，自己從不需買米，家中米多得可以賣，被指失言及挑釁民眾遭炮轟，其後致歉稱收回言論。首相石破茂今早在首相官邸見記者時，就江藤拓的言論，向消費者和大米生產者致歉，但強調無意解除江藤拓的職務。

江藤拓星期日(18日)在佐賀市演講時稱「我從沒買過米，支持者們送了很多，我儲藏的米多到可以賣出去。有關言論隨即引起民眾不滿，認為他是挑釁日本民眾。有人認為江藤拓不稱職，應辭去農林水產大臣一職。亦有人質疑江藤拓收大米是受賄，應接受調查。江藤拓19日解釋，他這樣說是想強調希望消費者能買到米，即使是糙米也好。他又說自己其實有定期買米，「很遺憾說話方式與實際不符，引起了騷動。」但強調不是收回言論。