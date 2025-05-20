日農相：支持者送米多到可以賣　「堅離地」言論捱轟(有片)

日本正面臨30年來最嚴重的米荒，米價持續高企，令民眾受苦，日本農林水產省的最高長官江藤拓直言，自己從不需買米，家中米多得可以賣，被指失言及挑釁民眾遭炮轟，其後致歉稱收回言論。首相石破茂今早在首相官邸見記者時，就江藤拓的言論，向消費者和大米生產者致歉，但強調無意解除江藤拓的職務。
江藤拓星期日(18日)在佐賀市演講時稱「我從沒買過米，支持者們送了很多，我儲藏的米多到可以賣出去。有關言論隨即引起民眾不滿，認為他是挑釁日本民眾。有人認為江藤拓不稱職，應辭去農林水產大臣一職。亦有人質疑江藤拓收大米是受賄，應接受調查。江藤拓19日解釋，他這樣說是想強調希望消費者能買到米，即使是糙米也好。他又說自己其實有定期買米，「很遺憾說話方式與實際不符，引起了騷動。」但強調不是收回言論。
国民が米の値上がりで苦しんでる時に、— 仮スマのオフタイム (@karisumaofftime) May 19, 2025
「コメ買ったことない。売るほどある」と講演で発言し国民感情を逆撫でし、批判殺到の江藤拓農林水産大臣。
こいつは本当にバカなんだと思う‥ pic.twitter.com/P3nHjPS4jh
石破茂：無意解除江藤拓職務
其後，江藤拓與石破茂會面後，最終收回相關言論並向大眾道歉，重申想表達的是，他所收到的米包括糙米，可以自己精化細化後食用，今後民眾在店舖買到的庫存大米也可能包括糙米，希望人們能好好利用。
石破茂今早上在首相官邸見記者時，就江藤拓的言論，向消費者和大米生產者致歉，指當權者深感責任重大，並指農林水產大臣的工作，是找出應對米價高企的方法，強調無意解除江藤拓的職務。