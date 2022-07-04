日電訊商故障今午回復　緊急電話亦受影響減少一成(更新)

日本電訊商KDDI的故障事件，至今已經第3日，然而上午的通訊服務仍需要受到限制，語音通話仍難以接通，直至今午約4時許，KDDI方面才宣布取消所有的通訊限制，以及回復語音通話。日本政府已表示會認真看待事件，而日本警視廳指，受到故障影響，在過去數日少了1成的緊急電話。

KDDI的故障在上周末(2日)發生，截至今早(4日)7時公司表示互聯網服務在全國才大致上回復，但通訊量仍受到限制，至於語音電話服務在今早11時半則仍未接通。日本政府內閣官房副官木原誠二在今早的記者會上表示，對於事件表示遺憾，又指政府將會認真對待事件，並要求KDDI向國民以及用戶作出明確的解釋，並希望KDDI就賠償作出適當的回應。到今午4時左右，KDDI宣布解除有關通訊的限制，同時語音通話亦可回復正常。

日本警視廳表示，在上周末及周日的緊急電話數量，比上星期六及日少約1成。報告表明受到KDDI的故障影響，因為使用KDDI的通報明顯下跌，而利用公共電話求助就增加，當中包括通訊故障的求助，包括「想試一下au的手提電話報警實際上是否可以」、「au的店員與用戶在爭執」還有「坐的士沒法用auPay付費」等。

沖繩佔比逾半大受影響

另外，故障令沖繩縣最受影響。日本傳媒表示，受到通訊量限制的影響，加上沖繩的疫情有反彈和颱風正在接近。由於在縣內，KDDI旗下的服務合約有75.19萬宗，佔當地電訊合約逾一半，因此在有關傳送疫情及通報確診等受到阻礙，同時亦影響縣民接收颱風資訊。