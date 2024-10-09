日靜岡縣前死囚袴田巖判無罪擬索償 檢方不提上訴 警與《朝日新聞》齊聲致歉

日本靜岡縣現年88歲的前職業拳擊手袴田巖，於1966年被控殺害一家四口，兩年後遭判死刑，其後推翻裁決，2014年在囚近48年後獲釋。靜岡地方法院早前第二度重審，再判袴田巖無罪。檢方周三(9日)確認不提上訴，代表這場纏訟58年的官司正式落幕，袴田巖終能擺脫背負多年的「死囚」身份。檢察當局、警方以及當年報道此案的日媒先後向袴田巖致歉，據報他正考慮索償。 纏訟多年 靜岡縣味噌廠老闆橋本藤雄一家四口滅門及縱火案發生於1966年的6月30日凌晨，警方在燒毀民宅中發現4具遺體，同年8月拘捕廠內員工袴田巖，並控告他殺人罪。1968年，袴田巖被判死刑，1980年最高法院確認死刑裁決。靜岡地方法院2014年重審，判他無罪。

日本高等法院上訴遭最高法院駁回後，去年將案件發還靜岡法院再重審。靜岡法院9月26日裁定調查人員當年偽造證據，判袴田巖無罪。這成為日本戰後第5宗死囚重審獲判無罪的案例。 檢方為何放棄上訴？ 對此，最高檢察廳檢察總長畝本直美周二表示，「這判決有許多問題，無法接受」，但「考慮到(袴田巖)長期處於法律地位不穩定的狀況」，因此決定不提上訴。靜岡地方檢察廳周三辦理放棄上訴手續，代表袴田巖無罪裁決確定。遇害味噌廠老闆夫婦的孫子在袴田巖獲判無罪後表示，「對檢方的判斷沒有異議，也只能接受」。

死者孫子：不知道真相 對於法院認定調查人員當年偽造證據，孫子表示：「是否偽造，我也不知道真相，還有一些不明的地方。」對於袴田巖的遭遇，他說：「長年被迫處於死囚的處境之後獲判無罪，遭遇令人同情，若能早些重審，這場官司應該不會歷時58年吧」。

檢方與警方共同致歉 袴田巖從被捕到獲釋長達47年7個月，成為全球遭關押最久的死囚。辯護律師團考慮以不當拘留為由，申請賠償。 靜岡地院法官國井恒志9月26日宣判後，向袴田巖的姊姊袴田秀子致歉，表示「對於耗費這麼長的時間，感到非常抱歉」。最高檢察廳檢察總長畝本直美周二表示，讓袴田巖長期處於法律地位不穩定狀況，「身為負責刑事司法一部分的檢察單位，要對此致歉」。

靜岡縣警察本部本部長津田隆好周三受訪表示，「讓袴田先生長期處於法律地位不穩定的狀況，對此表達歉意」。會否直接向袴田巖致歉，津田說，「我想表達歉意，但要在商議後再做決定」，又指「最後未能查明殺人者是誰，我們感到非常遺憾與惋惜」。 朝日新聞官網發文致歉 此外，《朝日新聞》周二(8日)在官網發文，就過去的報道致歉。文中表示，1966年袴田巖被捕時，朝日新聞將他視為犯人進行報道。被捕之初曾下過「(袴田巖)即使參加葬禮，臉色也沒有改變」這樣的標題；而在袴田巖「自白」時也寫下「儘管以目中無人的態度拒絕檢方追究，但最後還是坦承了」。

文中指出，當時報道內容明顯欠缺人權意識，「對這樣的報道造成袴田巖及其家人深受折磨，我們感到無比慚愧。對袴田巖及其家人和相關人士，由衷致歉」。 文中指出，在案發及疑犯被捕的時間點，因資訊較少，報道容易偏向調查當局的資訊，至今也有過依賴調查當局的資訊、弄錯事實，造成損害人權的痛苦經驗。 朝日新聞調整報道方式 基於這些反省，朝日新聞從1980年代開始持續修正有關刑案的報道方式，包括以無罪推定原則為考量，不對調查當局的資訊進行斷定性的報道；盡可能對疑犯及辯護方的主張進行對等報道；如果疑犯否認指控，要以顯著的方式進行報道。

文中指，雖說科學調查已取得大幅進步，但現今仍有依賴口供及推測調查造成的冤案，未來可能仍會發生，「我們將不忘檢視偵查與司法的角度，繼續進行採訪及報道」。