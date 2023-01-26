日韓降暴雪首爾發警告 北海道跌穿零下20度

一海之隔的日本和南韓同降暴雪。日本周二起遭遇罕見的冷鋒及極低氣壓，導致北海道和東北等地區受暴風雪吹襲，被形容為10年一遇的寒流。岡山縣真庭市周三更在24小時內降下破紀錄的93厘米大雪，一名逾80歲老翁失蹤一晚後被發現埋在積雪中死亡。北海道的標茶町今日則錄得攝氏零下22.3度。南韓方面，首爾和周邊地區今日發出大雪警告，24小時內降雪量將超過5厘米。
至今日下午2時，首爾積雪已有3.5厘米、仁川6.9厘米、江原道平昌郡和忠清南道泰安郡分別有8.5厘米和9.9厘米積雪。首爾市政府周三已啟動除雪緊急系統，派出超過9,400人和1,390部除雪機。積雪和寒冷天氣導致多宗交通意外，幸未傳出死亡個案。另有多處的水管結冰。
京都線等15列車停駛7000人受困
日本北海道今日仍降大雪，數百班列車及不少飛機航班須暫停，新篠津村有一名途人跌進溝道死亡。除了北海道，截至今早11時的3個小時內，青森縣八甲田山區降雪量為16厘米、新潟縣魚沼市為10厘米，石川縣白山市河內市則有7厘米降雪。另外，新名神高速公路部分路段周三出現大塞車，高峰時有近2,600輛貨車受困，至今日才解困部分車輛。另外，周二晚大雪時導致京都線和琵琶湖線等15列火車因結冰和積雪問題受困，共約有7,000名乘客，期間有16人不適需送院。