日養老院引進AI洋娃娃　舒緩長者焦慮與孤獨(有片)

AI的出現未必是壞事，相反或能緩解高齡化社會下老年人缺乏陪伴的問題。日本福岡的養老機構於4月開始陸續引進一款名叫「Dai-chan」的AI洋娃娃，外型是可愛的小男孩，在看護員忙碌時，擔任與老人們互動、聊天的角色，結果顯示，這似乎能有效緩解長者失智症和焦慮。

研發「Dai-chan」的公司「The Harmony」沒有於洋娃娃植入呆板的劇本，而採取「引導式」對話，若它們察覺對方在講到某個話題特別起勁時，就會繼續更深入的傾談下去；相反，若是發現對方不感興趣，就會轉換話題。

The Harmony旗下養老院的員工通常1名職員要照顧好幾名老人，從餵飯、洗澡到如廁都包辦，常常忙到沒有時間和長者們聊天。一名養老院的員工表示，院內很多老人以前總是一個人度過孤寂時光，現在很開心有「Dai-chan」的陪伴。由於失智症患者容易出現焦慮和驚恐等症狀，要讓他們情緒平緩下來是項挑戰，而交談就是減輕他們壓力的重要途徑之一。